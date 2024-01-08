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「挑草莓」不是越大顆越好！農糧署曝3步驟 保證新鮮又香甜

聯合新聞網／ 綜合報導
農糧署分享關於草莓的冷知識，大方教民眾3步挑選到好吃草莓的方法。示意圖／ingimage
農糧署分享關於草莓的冷知識，大方教民眾3步挑選到好吃草莓的方法。示意圖／ingimage

冬天是草莓盛產的季節，酸酸甜甜的滋味更是受到不少人的喜愛。日前，臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」分享關於草莓的冷知識，並強調「草莓不是挑愈大顆愈好」，大方教民眾3步挑選到好吃草莓的方法。

農糧署透露，草莓其實不是「莓」，因為草莓果實屬於聚合果，食用部位為授粉後肥大的「花托」，所以真正的「果實」其實是布滿在表面上看似黑點的部分。其中，每個黑點都是由一個子房發育而成的小瘦果，和一個果實中含有許多種籽的「莓果（Berry）」類有所不同。

農糧署說明，民眾若想品嘗新鮮香甜的草莓，絕不是挑越大顆越好，而是須觀察草莓表面是否「瘦果挺立」、「蒂頭深綠」及「表皮帶光澤感佳」。此外，農糧署提醒，將草莓買回家後若未食用，則先不要清洗，應將蒂頭朝下擺放至上下鋪有廚房紙巾的保鮮盒中，蓋上蓋子後，冷藏即可延長保存2天。

據日媒《女性自身》報導，草莓蒂頭擁有吸收水分的作用，若拔下蒂頭再清洗，便容易讓水分跑進草莓果肉中，使草莓混進水味外，還會讓維他命C流失。因此民眾在清洗草莓時，可將草莓裝在能盛水的容器裡靜靜的洗，切記勿將蒂頭拔下，洗完之後再鋪上紙巾擦乾。

農糧署 草莓

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