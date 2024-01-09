健康主題館／心肌梗塞快又急 出現疼痛徵兆要小心

● 心肌梗塞如「隱形殺手」，猝不及防

● 氣候交替溫差大，易增加心血管負擔

● 控制三高是關鍵，謹慎飲食

入冬後，一波波冷氣團來襲，當溫度驟降或是溫差過大時，容易增加心血管疾病發作的機會，尤其是心肌梗塞。常有民眾詢問：「平常看起來都好好的，怎麼會發病猝死？」「家人還很年輕啊，為什麼會發生憾事？」三軍總醫院老年醫學科主任謝嘉娟說，「三高」是潛藏性的危機，低溫會誘發血管收縮，可能在短時間內產生心律不整、冠狀動脈阻塞問題。

牙痛下巴痛 恐是心肌梗塞前兆

三軍總醫院老年醫學科主任謝嘉娟。圖／謝嘉娟提供 心肌梗塞來得又急又快，屬於死亡率很高的急症，謝嘉娟提醒，平常就要做好三高控制，降低心血管疾病的發生機率。老年人因血管老化，再加上冬天水分攝取不夠、運動量不足，血液黏稠度偏高，易使血液流動速度減慢；年輕人則因抽菸、喝酒、熬夜等不良習慣，發病率也逐漸提高。

心肌梗塞在發作前，大多是有前兆，包含了如重物壓在胸口的胸悶、胸口有拳頭般大的瞬間痛感，以及呼吸困難、冒冷汗、嘔吐、暈眩等，這些都是危險警訊，發生時應停止所有活動，坐下或休息。急性發作胸悶、胸痛時，可立即服用舌下含片，緩解疼痛進行自救，接著撥打119叫救護車送醫治療。

另外，要注意手臂痠麻、下巴、牙頜、腸胃、肩膀、上腹等部位疼痛的非典型症狀，謝嘉娟說，因心血管的流動堵塞了，「輻射性疼痛」擴散到其他部位，不少人以為只是身體疲累，忽略了身體發出的求救訊號。除了典型及非典型症狀，約有四分之一的人完全沒有徵兆，建議定期健康檢查，提早做好自我管理。

喝夠足量水 有助維持血液暢通

如何預防心肌梗塞？謝嘉娟強調，控制體重、三高、維持正常作息、遠離菸酒是不二法門，日常要保持心情愉悅，勿累積壓力造成腦部、心臟的負擔。「喝水」對身體運作非常重要，不只解渴，也維持血液暢通，老人家睡了一個晚上都沒喝水，起床時喝杯溫開水，可達到預防血管阻塞的效果。

謝嘉娟提醒，寒冷的天氣，對心臟會帶來負面影響，民眾務必做好保暖措施，在室內也不能掉以輕心，應善用圍巾、帽子、手套、襪子保護頸部及四肢末端；半夜上廁所要多穿一件衣服，早晨起床勿過於急促，先慢慢活絡手腳促進血液循環，切忌用力過猛起身，避免血壓劇烈波動。

心肌梗塞高危險群

1.40歲以上的男性、50歲以上的女性

2.有心血管疾病家族病史者

3.不良生活習慣者，例如：抽菸、喝酒、熬夜

4.三高患者、糖尿病患者、肥胖者