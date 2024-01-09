國中生割頸案 輸血6萬cc救不回

新北市國中生遭割頸事件，引起大眾譁然，國中生傷勢嚴重，大量出血，最後仍不幸過世。當時國中生被割頸後大量失血，台灣血液基金會執行長魏昇堂表示，割頸案發生當天，收治國中生傷者的醫院，第一時間緊急向台北捐血中心調血，第一次就叫了100袋，以一袋250㏄計算，總數達2.5萬㏄，最後總共輸了6萬㏄，但國中生因傷勢過重，可惜沒有救回來。

台灣血液基金會昨舉辦113年捐血月活動，魏昇堂指出，人體體內總血量為5000㏄，國中生送醫後，因血液不斷流失，需要不斷輸血，以便醫師可以緊急縫合傷口止血。不幸的是，國中生致命傷勢太過嚴重。

魏昇堂說，一般用血情形，除意外事件用血較多外，其餘用血較多的為癌症病人，可能因病情或治療影響造血功能而需要輸血，且隨著台灣高齡化、少子化、癌症患者增加等趨勢，每年用血量持續上升。

台灣血液基金會統計，2022年全國捐血量創新高達282萬1815袋，但去年捐血量再創新高，達285萬8283袋，較前一年增加3萬6468袋，成長率達1.3%，不過用血量也持續上升，約增加1%。魏昇堂說，冬天天冷心血管疾病患者多，或是極度貧血、重大事故時，血液需求量大，且血液沒有取代性，呼籲民眾踴躍捐血。

魏昇堂說，每逢年節前後，各捐血中心容易發生血液庫存不足，今年農曆春節假期長達7天，伴隨天氣寒冷，以及感冒患者多，再加上許多民眾有出國計畫，或忙於闔家團圓，捐血人數大幅減少，基金會今年捐血月即日起至2月8日，期盼國人捐血，將原本7天庫存量增至10天，目前為7.9天，還差2.1天，以準備充足血液庫存量，讓需要用血的民眾安心過年。