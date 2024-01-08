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星宇航空海外高爾夫巡迴賽 第二站河內開打

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
本次球賽日訂於4月1日於Sky Lake球場盛大開打，這座球場不僅是越南錦標賽的首選球場，同時也是河內企業或是越南公開比賽的首選場地。圖／星宇航空提供
本次球賽日訂於4月1日於Sky Lake球場盛大開打，這座球場不僅是越南錦標賽的首選球場，同時也是河內企業或是越南公開比賽的首選場地。圖／星宇航空提供

星宇航空去年（2023）在菲律賓克拉克舉辦首場海外高爾夫球巡迴賽，今年（2024）好評再登場，將第二站設於越南首都「河內」舉行，並於3月31 日開打。星宇航空表示，此次選定於越南的千年古都「河內」，球友們揮桿的同時，也能體驗河內的民俗風情，期待各地高球好手踴躍報名參加。

星宇航空指出，此次巡迴賽亮點為邀請球友們一起在「LONG BEIEN GOLF龍邊球場」體驗市區的「夜球文化」，以及一探於2018年由高球設計名家Jack Nicklaus二世所設計，需搭乘小船才能登島的島嶼球場「King course」，讓球友們盡情享受怡人的小白球時光。

本次星宇航空海外高爾夫巡迴賽選定於3月31日至4月3日間舉辦，共打3場球敘，四天三夜機加酒行程每人TWD 62,900起，全程入住五星酒店－河內地標InterContinental Hanoi Landmark 72（72洲際酒店），在房內即可眺望河內的天際線，同時自在的享受高空景緻。即日起開放星宇航空COSMILE會員及第一站參與之貴賓優先預訂，1月10日起全面開放銷售。

星宇航空透露，參加者可獲得多樣獨家贈禮，包含：星探號帆布袋、星宇航空紀念雙球標、球具旅行外袋及星宇航空PROV1球一條。本次球賽日訂於4月1日於Sky Lake球場盛大開打，這座球場不僅是越南錦標賽的首選球場，同時也是河內企業或是越南公開比賽的首選場地，亦為Top100golfcourse.com評選河內前十大球場。

此外，星宇航空海外高爾夫巡迴賽大獎包括「一桿進洞獎：台北-舊金山頭等艙來回機票」、「技術獎：台北-東京商務艙來回機票」等機票大獎，另外還有1萬元及3,000元不限航點機票折扣碼、住宿券及各項星宇航空周邊商品等豐富獎項。

此行也將造訪河內市區著名景點如還劍湖、鎮國寺、三十六古街等，以及古宅餐敘與洲際酒店晚宴，不論是大人小孩都可玩得不亦樂乎。

四天三夜機加酒行程每人TWD 62,900起，全程入住五星酒店－河內地標InterContinental Hanoi Landmark 72（72洲際酒店）。圖／星宇航空提供
四天三夜機加酒行程每人TWD 62,900起，全程入住五星酒店－河內地標InterContinental Hanoi Landmark 72（72洲際酒店）。圖／星宇航空提供
巡迴賽亮點為邀請球友們一起在「LONG BEIEN GOLF龍邊球場」體驗市區的「夜球文化」。圖／星宇航空提供
巡迴賽亮點為邀請球友們一起在「LONG BEIEN GOLF龍邊球場」體驗市區的「夜球文化」。圖／星宇航空提供
星宇航空海外高爾夫球賽好評再登場，繼第一站克拉克精彩完賽後，今天正式宣布第二站將於3月31 日開打，此次選定於越南的千年古都「河內」揮出嶄新的篇章。圖／星宇航空提供
星宇航空海外高爾夫球賽好評再登場，繼第一站克拉克精彩完賽後，今天正式宣布第二站將於3月31 日開打，此次選定於越南的千年古都「河內」揮出嶄新的篇章。圖／星宇航空提供
河內地標InterContinental Hanoi Landmark 72（72洲際酒店），在房內即可眺望河內的天際線，同時自在的享受高空景緻。圖／星宇航空提供
河內地標InterContinental Hanoi Landmark 72（72洲際酒店），在房內即可眺望河內的天際線，同時自在的享受高空景緻。圖／星宇航空提供

星宇航空 越南 高爾夫

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