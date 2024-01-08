星宇航空海外高爾夫巡迴賽 第二站河內開打

星宇航空去年（2023）在菲律賓克拉克舉辦首場海外高爾夫球巡迴賽，今年（2024）好評再登場，將第二站設於越南首都「河內」舉行，並於3月31 日開打。星宇航空表示，此次選定於越南的千年古都「河內」，球友們揮桿的同時，也能體驗河內的民俗風情，期待各地高球好手踴躍報名參加。

星宇航空指出，此次巡迴賽亮點為邀請球友們一起在「LONG BEIEN GOLF龍邊球場」體驗市區的「夜球文化」，以及一探於2018年由高球設計名家Jack Nicklaus二世所設計，需搭乘小船才能登島的島嶼球場「King course」，讓球友們盡情享受怡人的小白球時光。

本次星宇航空海外高爾夫巡迴賽選定於3月31日至4月3日間舉辦，共打3場球敘，四天三夜機加酒行程每人TWD 62,900起，全程入住五星酒店－河內地標InterContinental Hanoi Landmark 72（72洲際酒店），在房內即可眺望河內的天際線，同時自在的享受高空景緻。即日起開放星宇航空COSMILE會員及第一站參與之貴賓優先預訂，1月10日起全面開放銷售。

星宇航空透露，參加者可獲得多樣獨家贈禮，包含：星探號帆布袋、星宇航空紀念雙球標、球具旅行外袋及星宇航空PROV1球一條。本次球賽日訂於4月1日於Sky Lake球場盛大開打，這座球場不僅是越南錦標賽的首選球場，同時也是河內企業或是越南公開比賽的首選場地，亦為Top100golfcourse.com評選河內前十大球場。

此外，星宇航空海外高爾夫巡迴賽大獎包括「一桿進洞獎：台北-舊金山頭等艙來回機票」、「技術獎：台北-東京商務艙來回機票」等機票大獎，另外還有1萬元及3,000元不限航點機票折扣碼、住宿券及各項星宇航空周邊商品等豐富獎項。