捐血月開始 捐血中心呼籲踴躍捐血過好年

113年捐血月訂於1月8日到2月8日，每逢年節前後容易發生血源短缺的狀況，113年農暦假期長達7天，天氣較為寒冷，感冒民眾多，再加上許多民眾有出國旅遊的規畫，或是忙於一年一度的闔家團圓，捐血的人數總是大幅減少。但病人不會因為假期而暫停治療，因應長假必須提早調節血液庫存量，儲備足夠的血液讓假期中需要用血的病惠也都能安心接受治療。

捐血運動自民國63年開始發起，走過50年，從民風保守的年代努力到現在的國民捐血率世界第一，醫療用血從有償到自願無償捐入而能百分百供應無虞、不斷提升血液安全及品質，是靠著社會各界及捐血人的支持，於此，藉由「捐血運動50載，救人無數善常在」的理念，捐血中心表達感謝所有無私奉獻的捐血人。

人稱「阿金醫師」的 ICU 熱血醫師陳志金，在疫情期間數度呼籲民眾捐血挺醫護守護台灣。除呼籲捐血外，也於粉絲專頁上讓大家分享第一次捐血的經驗，以及針對不正確的捐血訊息去做醫學上的說明及解釋，堪稱最佳代言人。阿金醫師並分享一個 ICU的故事，產婦產後大出血，在輸了10袋血的狀況下，血紅素依然只有8左右，除了給予大量點滴，仍然繼續輸紅血球、輸血漿，但仍持續出現劇烈疼痛、出血，三天後病情才較穩定，總共輸了18袋紅血球、10袋血漿，這是「用生命拚的生命」，但也是「用生命支撐的生命」，輸用的28袋血品，也許就是28位陌生人的愛心。在ICU，天天與生命拔河，阿金醫師只要有捐血車來到奇美醫院，一定會捐血，因為血液是無法取代的。

劉瑜婷、劉瑜姍是雙胞胎姊妹，受到爸爸捐血的影響，姊妹在滿17歲就一起去捐血，每年都捐到滿，姐妹說：「對我們家來說，捐血不僅是一種行動、一種助人的方式，更像一種傳承、家庭傳統。」父母親的生活哲學是：「生而為人，只要有能力，就應該回饋社會」。兩姐妹的爸爸捐血經歷始於學生時代，在警專期間，許多同學響應捐血活動，當時他了解到捐血對身體無害，反而有益健康，所以開始了捐血之旅。「父母的價值觀延伸到我們身上。哥哥、妹妹、弟弟和我在這樣的環境長大，因此從小了解到捐血的重要性。」父親、哥哥、弟弟都是捐血人，是個有愛的家庭傳統。