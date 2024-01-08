五花肉爽配燒啤最暢快！雙北十大人氣韓式烤肉 八色烤肉、新村站著吃手刀訂位吃起來

吃爆超讚五花肉！

台灣美食不勝枚舉，除了牛肉麵、臭豆腐、蚵仔煎等經典道地小吃，各式異國美味也齊聚在這塊寶島上。尤其在「韓流」大舉進攻台灣後，不僅影劇、時尚等層面深受韓國文化影響，辣炒年糕、泡菜鍋等韓味美食更是擄獲眾多台灣人的味蕾。其中，滋滋作響、香嫩熱燙的「韓式烤肉」也成為許多人的聚餐首選，效仿韓劇一口五花肉配一口燒啤，簡直是人間最高享受！

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近一年雙北地區最熱門的「十大韓式烤肉」餐廳，趕快手刀訂位大吃一頓吧！

image source：FB／Meat Love 橡木炭火 韓國烤肉

No.10 兩班家韓式熟成烤肉

「兩班」一詞指的是古代朝鮮貴族，「兩班家韓式熟成烤肉」以此為名就是希望用餐的顧客可以享受一場豪門貴族的頂級款待！

招牌菜色「信功豬肉」擁有「豬肉界台積電」之稱，採用7天熟成工法，保留細膩肉質和香甜油脂，風味媲美遠近馳名的濟州島黑豬肉；另外還有獨家特色餐點「水梨豬胛排」，以及使用傳統韓國醬料醃漬而成的「帶骨王牛排」，點滿一桌彷彿化身帝王，享受宮廷級韓食盛宴，「豬五花一點也不油膩，也不會有豬肉的騷味」。

No.9 Maple Tree House 楓樹韓國烤肉

Maple Tree House 楓樹韓國烤肉曾被CNN譽為「世界上最好吃的韓國烤肉」，以高品質的肉品為主打核心，還有專人桌邊代烤服務，不僅能掌握最完美的料理熟度，也能心無旁騖享受大口吃肉的暢快爽感，在Google評分上擁有4.2顆星高評價！

除了招牌燒肉外，其他小菜、鍋物和煎餅也都廣受好評，超值商業午餐系列更是備受上班族歡迎，「接近半價的折扣優惠很吸引人」、「豬五花烤得金黃微焦，邊看邊流口水」。

image source: Maple Tree House 楓樹 韓國烤肉

No.8 燒桶子韓食烤肉

因價格平實受到小資族愛戴的「燒桶子韓食烤肉」，座落於新北市新莊宏匯廣場，提供多種雙人及四人套餐，最低只要699元就能開桌大快朵頤，還有許多韓式小菜、飲料和冰品無限供應吃到飽！

如果想品嚐韓式炸雞、海鮮煎餅、辣炒年糕等經典韓風菜色也一應俱全，被許多網友稱讚，「該有的韓式料理都有，CP值真的高」、「煎餅好大一盤，超有誠意」、「梨汁、青蒜、韓式3種口味豬五花，配飯或包生菜都好吃，但是換菜單後好像沒有了」。

image source: 燒桶子韓食烤肉

No.7 肉倉韓式烤肉

位於台北西門町商圈的「肉倉韓式烤肉」，主打韓式烤肉吃到飽，除了帶骨牛小排、豬五花、椒鹽雞肉、水晶魚片等肉品海鮮，還有炸醬麵、石鍋拌飯、大醬湯等經典韓食，各式小菜與冰品也無限供應，頗受饕客喜愛，每到用餐尖峰時段總是一位難求。



除了烤肉受人歡迎，鐵盤鍋邊的「起司烤蛋」也是讓眾多吃貨一再回訪的重要原因，香濃起司與綿密蛋液交織在一起，創造有如雞蛋糕般的口感，被不少網友大讚「是韓式烤肉令人魂牽夢縈的配角」。

No.6 本家BORNGA韓式燒肉

由「韓國廚神」白種元一手打造的「本家BORNGA韓式燒肉」，以正統韓國菜餚為品牌核心，2022年插旗台灣後便吸引大批粉絲慕名前往，就連醬料也堅持從韓國直送，還原正宗韓食口味！

朝聖必點的專利招牌菜「白種元吾桑格Woo Samgyup」，由薄片牛五花搭配特製秘醬，淡淡青檸香氣佐以鮮甜肉質，讓人一吃就上癮；「牛肉年糕末餅」更是坊間少見的宮廷御膳料理，被饕客大讚「牛肉和年糕都很Q彈而且多汁，一點也不乾」。

No.5 阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽

常看韓劇的人一定知道「아줌마阿豬媽」是阿姨的意思，而阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽就是秉持將顧客當成家人的理念，希望成為替大家做出美味食物的「台灣人的阿姨」。

尤其預算有限但又想大啖烤肉的人，千萬不能錯過！平日只要479元起就可以爽爽開吃，適合學生黨與小資族。經典豬五花和其他肉類、海鮮應有盡有，水果、飲料也一應俱全，食量大的朋友也不用擔心，自助吧提供韓式炒冬粉、泡菜炒飯等主食，絕對可以填飽你的胃。

No.4 菜豚屋 VEGETEJIYA

從日本京都崛起的菜豚屋 VEGETEJIYA，主打套餐式的韓式燒肉，融合日韓兩國美食文化特色。以「生菜包肉專賣店」聞名的他們，選用特約農家直送現摘蔬菜和芝麻葉，提供最新鮮的滋味，許多饕客都豎起大拇指稱讚，「真的很強，蔬菜相當新鮮、爽脆」、「可以無限續超過癮」。

除了嚴選生菜，將多種口味五花肉包入墨西哥餅皮或烤麻糬皮的獨創吃法，也吸引許多吃貨嚐鮮，給味蕾豐富又充滿層次的滿足感，「口感不差，滿特別的」。

No.3 Meat Love 橡木炭火韓國烤肉

俘虜眾多韓式料理熱愛者味蕾的「Meat Love 橡木炭火韓國烤肉」，是雙北地區頗富盛名的韓式燒肉餐廳之一，採用火力穩定、加熱迅速的橡木碳烤肉，烤出來的肉品自帶淡淡木質煙燻香氣，搭配韓國新羅時期王室御用的黃銅餐具，儀式感滿分！

多達十種以上的「飯饌」小菜，單吃可口開胃，搭配烤肉更能讓美味加乘，完美襯托鮮甜肉質。貼心桌邊代烤服務也備受網友推崇，可以專心感受食物帶來的美好，「只要動筷子和動嘴巴，爽」。

No.2 新村站著吃烤肉

許多網友到韓國旅遊必吃的名店「新村站著吃烤肉」，2019年正式進軍台灣、插旗台北信義區，一登陸就掀起話題旋風，吸引滿滿人潮朝聖打卡，「站著吃」的用餐方式充滿道地韓國特色，一踏入店內就彷彿置身首爾！

從韓國本店原汁原味複製過來的主打招牌肉品「橫隔膜」，軟嫩中帶有嚼勁，經過獨家醬汁醃製後香氣豐富濃郁，讓大批粉絲一吃就愛上，「招牌橫隔膜醃漬過的好吃！豬肉雙拼也在水準之上」、「橫隔膜特別好吃，每次必點」。

No.1 八色烤肉

以「花草、咖喱、大蒜、松葉、大醬、辣椒醬、紅酒、人蔘」八種醬料聞名的八色烤肉，各種風味一次滿足，讓味覺饗宴豐富度提升到極致，同時吃到五花肉油香四溢的肉汁又能藉由調味降低油膩食感，套餐附贈經典韓式火鍋，適合三五好友一同共享，在網路上收穫滿滿好評，「很有特色，肉質跟調味都很不錯」、「兩個人吃八色烤肉套餐超滿足」。

近年品牌也推出「八色烤肉 mini」，主打一個人也能吃韓式烤肉，不用揪團也可以隨時開吃！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月1日至2023年12月24日，近1年。

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