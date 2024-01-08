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冷！3縣市低溫特報 今晨恐10度以下

周三大陸冷氣團水氣南移 北部東半部下雨遽降溫！投票日氣溫回升

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今東北季風略減弱，西半部多雲時啨，東半部有局部短暫雨的機率，氣溫小幅回升，北台仍偏涼。本報資料照片
今東北季風略減弱，西半部多雲時啨，東半部有局部短暫雨的機率，氣溫小幅回升，北台仍偏涼。本報資料照片

本周仍受輻射冷卻影響，早晚很涼。中央大學大氣科學系兼任副授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天各低最低溫11至15度，其中苗栗(三灣鄉)8.7度；周三大陸冷氣團推動水氣南移，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫遽降；周六投票日氣溫回升，晝暖夜涼。

吳德榮指出，苗、竹仍有強輻射冷卻作用，截至清晨5時03分本島各縣巿平地最低氣溫：苗栗(三灣鄉)8.7度，新竹(峨眉鄉)9.4度。各地區平地最低氣溫約11至15度。

吳德榮指出，今天東北季風略減弱，西半部多雲時啨，東半部有局部短暫雨機率，氣溫小幅回升，北台仍偏涼，中南部白天舒適微熟、早晚涼。各地區氣溫：北部15至22度，中部11至26度，南部12至28度，東部14至25度。

明中層雲移入，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨；3000公尺以上高山有零星飄雪機率。北台氣溫略降、仍偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周三(10日)大陸冷氣團推動水氣南移，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫遽降；下午起漸轉乾、北台愈晚愈冷。周四至投票(13)日各地為晴朗穩定的天氣；周四白天北微冷南轉涼，周五及投票日氣溫升，白天北舒適南微熱，三天早晚皆明顯偏冷。

周四早晚及周五晨、因冷空氣及輻射冷卻效應，局部平地最低氣溫將降至10度以下，應注意氣象署特報。

至於下周日各地為晴朗穩定的天氣，氣溫續升，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮 冷氣團 天氣動態

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