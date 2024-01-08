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健康主題館／中醫也能預防失智 穴位針灸按摩健腦

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
頭皮扎針或穴位按摩可以針對各部位調節氣血，讓血液流動速度變快、清掉大腦毒素。圖╱123RF
頭皮扎針或穴位按摩可以針對各部位調節氣血，讓血液流動速度變快、清掉大腦毒素。圖╱123RF

● 穴位對應大腦各功能區，對症下藥

● 針灸或按摩可以紓壓助眠

緻宸中醫診所院長高羿宸說，從中醫觀點來看，失智是指痰濕阻遏氣血運行。本報資料照片
緻宸中醫診所院長高羿宸說，從中醫觀點來看，失智是指痰濕阻遏氣血運行。本報資料照片

每個人都會經歷老化過程，身體各器官也會出現變化，其中，心血管系統所產生的影響最大，而當腦部血液循環不良，易造成認知減退、失智症。緻宸中醫診所院長高羿宸表示，從中醫的觀點來看，失智是指痰濕阻遏氣血運行，改善血管阻塞是治療重點，傳統上可採穴位針灸療法，具有延緩大腦退化的效果。

按摩促進血液流動 預防大腦退化

高羿宸說，大腦皮層有四個主要區域，涵括控制語言、認知、運動、視覺等功能，頭皮扎針或穴位按摩可以針對各部位調節氣血，讓血液流動速度變快、清掉大腦毒素。當血液循環變好，身體的代謝能力、免疫能力也會跟著提升，同時增加血管的彈性，避免硬化、阻塞，可降低心血管疾病的發生，也能預防大腦退化、延緩失智惡化。

古代文獻並無「失智」記載，而以「痰」、「瘀」、「虛」描述表現在腦部功能衰退的病理，因此失智指的是大腦有廢棄物堆積，高羿宸指出，經由針灸及穴位按摩，可以疏通經絡、改善認知與記憶。

針灸改善睡眠障礙、語言不協調

根據研究，針灸治療確實能改善認知能力及記憶力，不僅可以預防失智，對於輕度失智症階段可增強腦細胞活力、中度失智症治療可緩和情緒波動、重度失智症則降低併發症機率。高羿宸分享，目前診間患者最能立即見效的，主要是語言不協調、睡眠障礙、吞嚥困難等病患，針灸能讓下巴肌肉更有力、紓壓解鬱、好入睡。

治療失智症最常用的穴位，包括頭部的百會穴、四神聰穴、率谷穴、風池穴、安眠穴；四肢部位則是「四關穴」，也就是上肢末端雙手手掌虎口的合谷穴、下肢末端雙腳腳背大拇趾與第二趾間的太沖穴，共四穴。

穴位按摩注意事項

1.以不受傷為前提，每個穴位按摩3至5分鐘，力道柔和有節奏，並不是愈痛愈有效，有痠脹感即可

2.要特別注意的是，老人家皮膚薄，力道過大、按摩太久，可能會不慎磨破皮外傷，小心適得其反

改善健忘、提神醒腦的穴位 圖／聯合報提供
改善健忘、提神醒腦的穴位 圖／聯合報提供

失智症 按摩

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