明晨恐跌破10度低溫！北部先轉雨周三起再冷一波 大選日天氣出爐

中央氣象署指出，明晨新竹縣、苗栗縣、南投縣，可能跌破10度，白天天氣雖回溫，但下半天起北台灣轉雨，周二雨區再擴大，全台有雨。周三起受大陸冷氣團影響，冷空氣影響至周四，周五減弱後，周六大選日天氣穩定，預估僅東半部、北部山區零星雨。

中央氣象署發布低溫特報，東北季風及輻射冷卻影響，明天清晨氣溫明顯偏低，其中新竹縣、苗栗縣、南投縣，有局部10度以下氣溫發生機率。

中央氣象署預報員陳姵安指出，清晨輻射冷卻效應影響，明晨氣溫偏低，其中新竹縣、苗栗縣、南投縣局部地區，可能跌破10度；明天白天氣溫回升，但下半天起水氣增多，北台灣、澎金馬降雨機率漸高，東半部、恆春半島則多雲偶雨。

周二各地清晨氣溫仍低，加上華南雲雨區影響，水氣多，各地降雨機率提高，除了北部、東半部及外島，中南部亦有降雨機會。

陳姵安說，周三冷氣團南下影響，北東轉冷局部短暫雨，其他地區早晚也偏冷。周四水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部零星雨。周五冷氣團減弱，清晨注意輻射冷卻，各地多雲到晴，僅東半部零星雨。