北海岸遭綠島飄來不明重油染髒 衛星及無人機查元兇
北海岸自去年12月4日起因受台東綠島不明重油汙染及洋流影響，沿海遍滿油汙，新北環保局連續一個多月派遣應變隊到貢寮區香蘭、馬崗潮間帶及海蝕平台等地清理，至今清運約1650公斤吸附油汙的清理資材及廢棄物。環保局表示，海保署模擬洋流發現油汙從東部流往東北部，已啟動衛星及無人機監測追查，各地環保局也蒐整證據、採樣，盼找出汙染元凶。
環保局表示，據悉目前尚有綠島楠仔湖因地勢問題難到達，還在研議清除方式，因此清潔隊員每日仍會在岸際巡視，回報狀況，並持續嚴密監控。環保局指出，海保署模擬洋流，發現油汙從東部流往東北部，除啟動衛星及無人機監測，也偕同各地環保局蒐整證據，並與專家運用洋流回溯模擬技術，及AIS船舶航跡系統，清查可疑船舶及汙染源。
環保局表示，有媒體報導潛水團體反映，環保局以某養殖場旁海蝕平台為私人土地為由，未協助清理，而該養殖場業者指控環保局和林務局互踢皮球，恐讓油汙四處飄散，「絕對無私領域就不協助處理之情事，且針對沾染油汙的漂流木需處理，也主動與相關單位聯繫與協調處理方式」，自去年12月至今年1月3日止，多次出動應變人員清理，已完成該區域清理。
環保局指出，本案至今共動員應變隊70人、岸巡隊32人及清潔隊員、漁會漁民及志工隊等超過上百名人力協助，由於該油汙仍可能受洋流影響，漂至新北沿海周邊，若第一時間發現岸際有油汙情形，請撥打1999市政服務專線通報，或向在地清潔隊、各區漁會、漁業處等單隊反應，將立即派專業應變隊前往處理。
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