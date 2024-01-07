快訊

藍營造勢神秘嘉賓登場！他第1次選舉站台獻給高雄 批綠吃銅吃鐵、胡作非為

最美國中生學霸是她 出道力拚北一女「沒男生OK」

北海岸遭綠島飄來不明重油染髒 衛星及無人機查元兇

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
環保局及相關單位在多地清理，至今清運約1650公斤吸附油汙的清理資材及廢棄物。圖／新北環保局提供
環保局及相關單位在多地清理，至今清運約1650公斤吸附油汙的清理資材及廢棄物。圖／新北環保局提供

北海岸自去年12月4日起因受台東綠島不明重油汙染及洋流影響，沿海遍滿油汙，新北環保局連續一個多月派遣應變隊到貢寮區香蘭、馬崗潮間帶及海蝕平台等地清理，至今清運約1650公斤吸附油汙的清理資材及廢棄物。環保局表示，海保署模擬洋流發現油汙從東部流往東北部，已啟動衛星及無人機監測追查，各地環保局也蒐整證據、採樣，盼找出汙染元凶。

環保局表示，據悉目前尚有綠島楠仔湖因地勢問題難到達，還在研議清除方式，因此清潔隊員每日仍會在岸際巡視，回報狀況，並持續嚴密監控。環保局指出，海保署模擬洋流，發現油汙從東部流往東北部，除啟動衛星及無人機監測，也偕同各地環保局蒐整證據，並與專家運用洋流回溯模擬技術，及AIS船舶航跡系統，清查可疑船舶及汙染源。

環保局表示，有媒體報導潛水團體反映，環保局以某養殖場旁海蝕平台為私人土地為由，未協助清理，而該養殖場業者指控環保局和林務局互踢皮球，恐讓油汙四處飄散，「絕對無私領域就不協助處理之情事，且針對沾染油汙的漂流木需處理，也主動與相關單位聯繫與協調處理方式」，自去年12月至今年1月3日止，多次出動應變人員清理，已完成該區域清理。

環保局指出，本案至今共動員應變隊70人、岸巡隊32人及清潔隊員、漁會漁民及志工隊等超過上百名人力協助，由於該油汙仍可能受洋流影響，漂至新北沿海周邊，若第一時間發現岸際有油汙情形，請撥打1999市政服務專線通報，或向在地清潔隊、各區漁會、漁業處等單隊反應，將立即派專業應變隊前往處理。

北海岸自去年12月4日起因受台東綠島不明重油汙染及洋流影響，沿海遍滿油汙，新北環保局連續一個多月派遣應變隊到貢寮區香蘭、馬崗潮間帶及海蝕平台等地清理。圖／新北環保局提供
北海岸自去年12月4日起因受台東綠島不明重油汙染及洋流影響，沿海遍滿油汙，新北環保局連續一個多月派遣應變隊到貢寮區香蘭、馬崗潮間帶及海蝕平台等地清理。圖／新北環保局提供
北海岸自去年12月4日起因受台東綠島不明重油汙染及洋流影響，至今清運約1650公斤吸附油汙的清理資材及廢棄物。圖／新北環保局提供
北海岸自去年12月4日起因受台東綠島不明重油汙染及洋流影響，至今清運約1650公斤吸附油汙的清理資材及廢棄物。圖／新北環保局提供

新北 綠島

延伸閱讀

產業追蹤／6G助陣 衛星通訊加速發展

大學生誤闖綠島燕子洞！他當晚被鬼壓床 崩潰喊來王爺救命

近日東北季風挾帶境外汙染 屏縣環保局提醒自我防護

南區清潔隊不再供民入內倒垃圾引耳語 環保局澄清：純屬誤會

相關新聞

明晨恐跌破10度低溫！北部先轉雨周三起再冷一波 大選日天氣出爐

中央氣象署指出，明晨新竹縣、苗栗縣、南投縣，可能跌破10度，白天天氣雖回溫，但下半天起北台灣轉雨，周二雨區再擴大，全台有...

被咖啡買一送一燒到？喝多竟有反效果 營養師：1天喝超過這量就NG

明天又要上班了，知名超商或咖啡品牌業者，都會推出買一送一或第二杯半價等優惠，訴求周一上班不「BLUE」，營養師提醒，咖啡...

老人臭出現年輕化趨勢 做了「這件事」味道更濃

老人臭也有年輕化趨勢！中醫師指出，現代人生活習慣改變，有些4、50歲的中年人也會出現俗稱「老人臭」的體味困擾，主要成因包...

北海岸遭綠島飄來不明重油染髒 衛星及無人機查元兇

北海岸自去年12月4日起因受台東綠島不明重油汙染及洋流影響，沿海遍滿油汙，新北環保局連續一個多月派遣應變隊到貢寮區香蘭、...

起薪最高逾5萬！中華郵政招考登場 平均錄取率約5.81%近2年新低

中華郵政招兵買馬，今天舉行職階人員甄試第一試筆試測驗，新進人員薪資在3萬8880元至5萬3480元，其中「營運職」起薪最...

染髮要安全 染髮5撇步：慎選染劑先做皮膚過敏測試

頭髮變色的快速染、泡泡染等產品日新月異，在使用染髮劑過程中有什麼要留意的，為使消費者注意染髮產品選購及使用安全，苗栗縣衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。