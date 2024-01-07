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染髮要安全 染髮5撇步：慎選染劑先做皮膚過敏測試

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
頭髮變色的快速染、泡泡染等產品日新月異，在使用染髮劑過程中有什麼要留意的，為使消費者注意染髮產品選購及使用安全，苗栗縣衛生局提供染髮5撇步，教你「染髮要安全」。聯合報系資料照
頭髮變色的快速染、泡泡染等產品日新月異，在使用染髮劑過程中有什麼要留意的，為使消費者注意染髮產品選購及使用安全，苗栗縣衛生局提供染髮5撇步，教你「染髮要安全」。聯合報系資料照

頭髮變色的快速染、泡泡染等產品日新月異，在使用染髮劑過程中有什麼要留意的，為使消費者注意染髮產品選購及使用安全，苗栗縣衛生局提供染髮5撇步，教你「染髮要安全」！

這五項染髮安全5撇步，首先要「染前選」，購買染髮劑時要選購有完整標示的染髮劑產品；而使用前要確認「髮健康」，留意頭髮周圍的皮膚及頭皮是否健康，有傷口時千萬不要染髮；並且「要看明」，看清楚染髮產品標示的使用方法及注意事項後，才能「安全染」。

特別提醒要以塗抹方式正確安全使用染髮劑，並避免接觸頭皮，不可以用洗髮搓揉方式進行染髮；最後要「全注意」，全心注意染後皮膚狀況，每次染髮必須間隔三個月以上。

苗栗縣衛生局也指出，曾有消費者自行買染髮劑使用，但因過去染髮都沒有過敏的經驗，也沒有先做皮膚測試，使用染髮劑時直接將染髮劑塗抹整個頭，過程中染髮劑還接觸到頭皮、頸部、耳後的皮膚，仍未注意繼續染髮。之後這些接觸染劑的部位開始出現癢疹，因持續搔抓不慎抓傷頭皮，進而造成感染、流膿。

衛生局提醒，染髮劑屬特定用途化粧品，選購時務必確認購買的產品為衛生福利部核准的染髮劑，尤其衛生福利部並未核准洗髮兼染髮的產品，坊間的泡泡染也是染髮劑的一種，使用時應看清楚使用方法正確使用。

而曾經因使用染髮劑引發過敏反應或身體不適等症狀，或經皮膚過敏試驗後有異常情形，頭、頸臉部有腫脹受傷或皮膚疾病，頭皮或皮膚呈過敏、發炎狀態其他身體情況及腎臟疾患或血液病等情形，不建議使用染髮劑。

若使用染髮劑發生不良反應，可通報食品藥物管理署建置的「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」。

若使用染髮劑發生不良反應，可通報食品藥物管理署建置的「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」。圖／苗縣衛生局提供
若使用染髮劑發生不良反應，可通報食品藥物管理署建置的「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」。圖／苗縣衛生局提供

染髮劑 衛生局 消費者

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