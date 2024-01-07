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聖嬰年暖冬為何還會有寒流？ 氣象署解惑：並不衝突

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
受到大陸冷氣團影響，台灣北部及東北部今天天氣偏冷，民眾裹厚衣物出門，抵禦寒風。記者陳正興／攝影
受到大陸冷氣團影響，台灣北部及東北部今天天氣偏冷，民眾裹厚衣物出門，抵禦寒風。記者陳正興／攝影

2023年至2024年是聖嬰年，中央氣象署曾預估這個冬天台灣會迎來溫度偏暖、雨量偏多的暖冬，為什麼還有寒流和冷氣團？「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，即使整個冬季的平均氣溫較高，還是可能迎來幾個冰冷刺骨的寒流事件。

中央氣象署表示，依據氣象署的定義，寒流是指台北站當日最低溫 ≦ 10度，表示在冬季中有某幾天很冷；暖冬則是指冬季平均氣溫高於氣候平均值。因此這兩者並不衝突。

以2008年至2009年和2019年至2020年的暖冬為例，還是有寒流發生。中央氣象署表示，甚至在2008年至2009年發生了3次寒流事件，其中一次台北站氣溫還下探6.4度。

氣象署說，2019年至2020年冬季即使台北站平均氣溫為18.6度，比近30年（1991年至2020年）氣候平均值17.2度還要偏高，但也能看到低於10度的寒流事件發生。

又是暖冬又是寒流，氣象署說，這兩個看似矛盾的狀態會同時存在，這個冬天要更留意天氣狀況，小心別感冒了。

2019年至2020年冬季的每日最低氣溫變化。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，
2019年至2020年冬季的每日最低氣溫變化。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，

寒流 氣象署 暖冬

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