15天愛心長、1919單車環台 51勇士募1771萬救助金創新高
基督教救助協會、空中英語教室舉辦「第二十二屆1919愛走動」公益勸募，單車環台車隊與幸福巴士從去年12月23日清晨出發，歷經15天、1300公里的愛心長征，今下午回到終點台北松山車站。今年更創下募款新高，總共為急難家庭籌得1771萬救助金，也為668位偏鄉弱勢長者提供量身訂做的全套送暖服務。
救助協會說，今年有51位勇士參加，是歷年來募款最多的一年，自去年7月至今天，車隊累計募款金額已達1771萬。這些款項未來將透過全台各地1919服務中心，資助需要救助的急難家庭，而今年起，因為募款增加、物價高漲的因素，急難救助金也從原本的每戶2萬2000元提升至2萬4000元。
曾接受1919急難救助金的阿良阿公 ，今天也特地自台南前北上，向勇士獻花，表達謝意。在經濟起飛的80年代，阿良阿公創業有成，曾擁有工廠、房產，但後來因經營不善，負債累累。50歲後轉當門衛，也兼差幫人種樹苗或採玉米，患有遺傳性舞蹈症的太太又在此時發病，癱瘓在床。2個兒子也陸續因故入獄，留下兩個年幼孫女。
73歲的阿良阿公，曾車禍斷腿，卻仍忍痛半夜到田裡幫忙採收賺取生活費，他說，5年前和順1919服務中心為他申請了1919食物包，減輕他不少生活壓力。去年，他扶太太起身時不幸跌倒，左腳骨斷裂到髖部，急需手術救治，中心又為他申請1919急難救助金，讓他能順利開刀。阿良阿公說「謝謝救助協會、所有環台勇士，及社會大眾的愛心，關懷像我這樣的弱勢家庭，真心感謝你們！」
這次勇士們總共拜訪25個1919服務中心。原來不愛騎車的林靜妤，騎著已故先生留下的單車環台，希望能為先生圓夢，她說，她的老公熱愛騎單車，一直想環台，去年老公過世，看著晾在一旁的單車，她決定趁身體還健康，替老公完成心願。
1919車隊來到台東，為3戶急難家庭進行房屋修繕。靜妤那組幫助的是單親身障媽媽阿惠（化名）與國小三年級的女兒。靜妤那天花很長時間的陪伴阿惠，聽她說過去的故事，「我能理解親人不在身邊的滋味。我鼓勵阿惠努力讓自己身心健康，成為孩子的榜樣。」
而第7度啟行的1919幸福巴士，15天也造訪27個1919服務中心，為弱勢長者們提供心靈撫慰、口腔保健、髮型設計、服裝造型設計等服務，並贈送全套保暖衣物、伴手禮。幸福巴士志工楊紫涵說，幸福巴士的精神不是送物資，而是送溫暖與關懷。一開始接受服務的長輩，因為防衛心重，所以表情多是冰冷的，但在天使歌舞團破冰後，服務就能順利進行，長輩也會以笑容回應。
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