快訊

蔡政府喊供電穩 拿「備轉容量率」證明不缺電合理嗎？

這些大陸用語你會說嗎？他曝這2字「台灣人超愛用」 網尷尬：是真的

中職／曾見證6隊時代的活化石 如今現役剩3打者、1投手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小寒吃鍋暖身需避「這類」食材 醫：按4穴位補腎顧元氣

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
吃薑母鴨、羊肉爐等熱性鍋物時，可添加蘿蔔等寒涼食材中和。本報資料照片
吃薑母鴨、羊肉爐等熱性鍋物時，可添加蘿蔔等寒涼食材中和。本報資料照片

今年的1月6日是24節氣中之一的「小寒」，不少民眾會在小寒補氣養身，而小寒也恰好碰上各公司行號的尾牙、年末聚餐等。中醫師提醒，農曆年前，各公司行號聚餐頻率高，胃潰瘍和心血管疾病患者也隨之增加，特別是這時節不少人會煮火鍋暖身，但身暖卻遇上天冷，恐會增加血管收縮的頻率引發心肌梗塞。建議火鍋添蘿蔔，睡前按3穴道補腎、顧元氣。

中醫師公會全聯會理事長詹永兆說，大寒與小寒是全年最為寒冷的節氣，天氣轉涼，胃潰瘍病人會復發、肝硬化者，則要小心食道靜脈曲張破裂，這段時間增加的，還有中風、心肌梗塞患者，尤其恰逢年末公司行號尾牙、親友聚餐多，很多人吃完大餐後，血脂濃度飆高，加上天氣冷血管收縮，很可能造成血管堵塞，提醒民眾務必留意。

張永兆提到，最近很多患者拉肚子，一問之下才知道，是因為吃太冷，例如蘿蔔、長年菜、大頭菜、大白菜等，都屬於非常寒冷的食材，這個季節吃可能會吃太冷，烹調時要加點薑中和。

天冷大部分的人都會想吃火鍋，張永兆表示，羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞等，都是可以選擇的應景溫補料理，不過要避免吃過量，除了心血管疾病風險外，太熱也容易上火導致病毒入侵，所以可添加蘿蔔等寒涼食材中和，避免過於燥熱。

保暖不外乎頭、頸、腳等部位，詹永兆建議，可以戴帽子和圍巾，尤其要蓋住後頸部的風池穴，因為風寒會從這裡灌入，一沒做好保暖，頭痛就找上門，同時也不要打赤腳，在這麼冷的天氣，建議民眾可以泡腳，因為腳離心臟最遠，泡腳可讓血管擴張、血液回流效果較好，就能減輕心臟負擔。

詹永兆說，泡腳的水溫和泡溫泉一樣，大概38至40°C，以不燙到腳為原則，時間上可泡25至30分鐘，如果覺得循環差，可以把薑煮成薑汁後加入，但要避免在用餐前後1小時進行，因為這段時間血液會集中在腸胃，如果泡了腳，讓血流到足部，反而可能造成消化不良。

泡完腳可以按摩穴道，詹永兆建議，冬天是補腎的季節，第三腳趾到腳根連線前三分之一處的「湧泉穴」，以及腳內踝跟阿基里斯腱連線中點的「太溪穴」，都是有助補腎的穴位，基本上按摩3至5分鐘都沒問題；覺得元氣不足，則可以多按膝蓋外側下方3吋，距脛骨前緣1橫指（中指）的「足三里穴」；覺得頭暈可以按頭頂正中央處的「百會穴」，幫助腦部循環。

小寒 患者 保暖 醫師 食材 中醫 心血管疾病

延伸閱讀

影／芬園免費拔蘿蔔數千人開拔 3萬多顆7分鐘被拔光光

尾牙中大獎！命理師揭「6大招財術」加碼12星座關鍵提醒

年末盛宴地點怎麼挑？網議「這八點」是尾牙春酒餐廳的挑選關鍵！

公司尾牙「聚餐或領現1500元」？ 一票人秒選錢曝：聚餐根本變相加班

相關新聞

兩波冷空氣接力、今晚降溫...氣象署：下周三冷氣團襲台 至少冷2天

未來一周有兩波冷空氣，中央氣象署預報員林定宜表示，第一波是今晚持續到下周一清晨，溫度會下降；另一波更冷，大陸冷氣團下周三...

病主法今滿5周年 簽署率僅1%...民團：人手不足、誘因低

亞洲首部完整保障醫療自主權與生命尊嚴的「病主法」今天施行滿5周年。該法保障成年且心智健全者，可透過預立醫療照護諮商（AC...

還會再冷一波？賈新興：留意下周三冷空氣強度 投票日天氣不錯

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，預報資料顯示預估，1月10日下周三深夜至1月11日下周四清晨，台北...

小寒吃鍋暖身需避「這類」食材 醫：按4穴位補腎顧元氣

今年的1月6日是24節氣中之一的「小寒」，不少民眾會在小寒補氣養身，而小寒也恰好碰上各公司行號的尾牙、年末聚餐等。中醫師...

春節連假高鐵加開453班列車、共1867班次 1月9日起開賣

2024年春節假期自2月7日至2月14日，台灣高鐵公司自2月6日至2月15日規畫為期10天的春節疏運，期間加開453班次...

徵無薪VTuber、自搞V皮還要幫忙宣傳公司 他狂酸「這間公司可給什麼？」

自媒體當道，部分民眾想嘗試當個YouTuber或是VTuber（虛擬YouTuber），不過想成為當紅的VTuber是不是一件困難的事？一名網友看到某公司徵求「VTuber實習生」，不僅無酬，還要幫公司宣傳，讓他直呼「這間公司到底能給什麼？」引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。