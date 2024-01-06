病主法今滿5周年 簽署率僅1%...民團：人手不足、誘因低

亞洲首部完整保障醫療自主權與生命尊嚴的「病主法」今天施行滿5周年。該法保障成年且心智健全者，可透過預立醫療照護諮商（ACP）簽署預立醫療決定（AD）決定臨終時願意、不願意接受哪些醫療處置。病人自主研究中心表示，簽署效率不彰，截至今天比率未達1%，主因是門診量能不足，醫師投入意願低。

民眾簽署預立醫療決定，可保障自身在面臨五種重大疾病（末期病人、永久植物人、不可逆轉昏迷、極重度失智及其他政府公告疾病）時的醫療自主權，守護告別時刻的生命品質與尊嚴。

病人自主研究中心組長邱宇晨說，截至去年底，預立醫療決定總簽署人數為6萬8千人，去年單年度簽署量約2萬4千多人，與去年相比，簽署數量增加1萬2千餘人；然而，台灣將於2025年步入超高齡社會，做為長照最後一哩路及社會重要安全防線的病主法，目前總簽署量占1960萬成年者的比率未達1%，仍有極大努力空間。

邱宇晨表示，去年因疫情解封，民眾湧入預立醫療照護諮商門診，門診量能不足的問題浮上檯面。中心接獲不少民眾反映，做完ACP對病主法概念理解仍有限，甚至無法區分病主法與安寧緩和條例的差別，則顯示ACP品質方面也出現疑慮，恐讓民眾面臨最後一哩路時仍不知所措。

預立醫療諮商量能不足主因是人力有限。邱宇晨表示，預立醫療諮商須由一名醫師、一名護理師與一名心理師或社工師共3人進行，其中醫師多由腫瘤科、安寧緩和科等專科醫師兼任，經專業訓練後，即可開設預立醫療諮商門診。

不過，預立醫療諮商門診時間長、相同時間能處理的病人少，連帶影響健保點數收入。一般門診每名病患問診時間僅需數分鐘，但預立醫療諮商門診一般家庭就需花費1至2小時，若遇弱勢民眾如失智症等家庭，則花費時間更長，因CP值（性價比）較低，醫師投入醫院不高。

過去病人接受預立醫療諮商必須自費3000元，衛福部健保署預計今年將費用納入健保，形同全民免費。邱宇晨表示，中心樂見政府單位有機會開放更多免諮商費，但降低門檻時必須注重相關配套，別因量能提升，忽略預立醫療照護諮商的品質。

邱宇晨說，衛福部轄下的器捐病主中心雖設有獎勵計畫，希望提升醫院開設預立醫療諮商門診誘因，但醫院必須撰寫報告才能申請，且門診數有一定限制。對量能已經有限的醫院或預立醫療諮商團隊來說，根本無暇分神處理繁複的申請流程，「誘因是有，但不多。」有在東部開設預立醫療諮商門診的醫師反映，有時連參與門診的社工師都找不到人手，若還要提交報告，是行政作業上很大的負擔。

邱宇晨表示，獎勵計畫立意良善，建議政府能放寬申請條件，讓更多團隊簡便申請，並針對醫院訂出基本門診數量要求，同時設置達標獎勵，「讓醫院對布建預立醫療諮商門診更有動力，需要相關單位推一把。」

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