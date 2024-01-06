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兩波冷空氣接力、今晚降溫...氣象署：下周三冷氣團襲台 至少冷2天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來一周有兩波冷空氣，第一波是今晚持續到下周一清晨，溫度會下降；另一波更冷，大陸冷氣團下周三南下、下周四最冷，可能只有13、14度左右低溫，空曠地區氣溫會更低一些。本報資料照片
未來一周有兩波冷空氣，第一波是今晚持續到下周一清晨，溫度會下降；另一波更冷，大陸冷氣團下周三南下、下周四最冷，可能只有13、14度左右低溫，空曠地區氣溫會更低一些。本報資料照片

未來一周有兩波冷空氣，中央氣象署預報員林定宜表示，第一波是今晚持續到下周一清晨，溫度會下降；另一波更冷，大陸冷氣團下周三南下、下周四最冷，可能只有13、14度左右低溫，空曠地區氣溫會更低一些；下周五清晨預期有輻射冷卻，可能還是很冷。

林定宜表示，今天晚上之後東北季風慢慢增強，基隆北海岸、東北部地區今晚可能會有局部短暫雨出現，其他像是大台北地區、花東地區今晚也可能有局部零星短暫雨。

林定宜說，北部、東北部地區隨著東北季風南下，晚上會開始慢慢轉涼。白天各地高溫22至25度左右，不過，明天東北季風開始增強之後，北部、東北部地區就會開始轉涼，低溫只有17、18度左右。

未來一周天氣趨勢，林定宜表示，今晚東北季風逐漸增強，下周一桃園以北、東半部地區下雨機會偏高，不過，新竹以南仍維持多雲到晴的天氣型態。下周一白天東北季風逐漸減弱，迎風面桃園以北、東半部地區有局部短暫雨。

林定宜表示，下周二要注意華南雲雨區東移，所以下周二的水氣量逐漸增多，中部以北、東半部地區下雨機會偏高，甚至南部山區也可能零星短暫雨出現。下周三雨開始減少，但大陸冷氣團南下，一直持續到下周四，下周五之後減弱。

未來降雨趨勢，林定宜表示，今晚到下周一清晨東北季風增強，水氣主要在桃園以北、東半部地區出現，下周二因為華南雲雨區東移，所以水氣比較多，中部以北、東半部地區、南部山區降雨機率偏高。

另外，林定宜表示，大陸冷氣團影響時間是下周三、下周四這兩天；水氣並不是很多，只有迎風面和東北部地區有短暫雨。下周二因為水氣比較多，在3000公尺或3500公尺以上高山有固態降水機率。

東北季風 冷氣團 低溫 氣象署 氣溫

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