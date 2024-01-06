今天小寒把握好天氣 明天東北季風影響、北台灣再轉濕涼

今天是24節氣的小寒，天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，白天東北風減弱，各地天氣多雲到晴，相對穩定，中部以北與東北部高溫回升至22度左右，感受舒適。南部與東南部高溫可回升至23-25度，把握這個天氣空檔。

廖于霆表示，今天入夜後東北季風再度增強，北海岸、東半部降雨增多，西半部沿海風速增大，全台低溫在13-17度之間。

廖于霆說，明天是標準東北季風型天氣，基隆北海岸與東半部山區全天有陣雨，其他北部地區多雲偶飄雨。新竹以南天氣較不受影響，仍是多雲到晴的穩定天氣。明天北部、東北部高溫略降到18度左右。中南部與東南部高溫還是在23-25度。

未來一周天氣部分，廖于霆表示，下周二到周三的北部與東半部天氣較不穩定，下波鋒面通過搭配後面東北風增強，北部東部降雨又要變多。中南部則影響有限，大多是多雲時晴穩定天氣為主。未來暫無明顯寒流等級強冷空氣南下跡象。