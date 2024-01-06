快訊

113學測社會／留意日本石川地震、總統大選 圖表題是重點

熟齡旅遊…「天天遊」平價團夯 建立安全環境刻不容緩

「大陸加強對台施壓」 美智庫連4年將台海列第1級風險

今天小寒各地晴朗 吳德榮：明起1周2波冷空氣 下周三再迎冷氣團

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天各地晴朗穩定；白天北舒適、南微熱；因輻射冷卻效應，早晚氣溫仍偏低。本報資料照片
今天各地晴朗穩定；白天北舒適、南微熱；因輻射冷卻效應，早晚氣溫仍偏低。本報資料照片

中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義市已觀測到能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，南部有鬆散中高雲移入，各地無降水回波，嘉義有濃霧。平地最低氣溫前3依序為新竹縣峨眉鄉9.2度、苗栗縣頭屋鄉9.5度、南投縣中寮鄉和花蓮縣壽豐鄉10.4度。各地區平地最低氣溫約在10、11度。

吳德榮說，未來1周兩波冷空氣，第一波明天到，僅為東北季風；第二波下周三南下，各國模式模擬強度已調強，大致為大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，待持續觀察。

今天是24節氣小寒。吳德榮表示，今天各地晴朗穩定；白天北舒適、南微熱；因輻射冷卻效應，早晚氣溫仍偏低。北部11至25度，中部10至27度，南部11至28度，東部10至28度。

明天第一波東北季風南下，迎風面雲量增多，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，氣溫略降，桃園以南影響很小。吳德榮表示，下周一、周二東北季風漸減弱，氣溫小幅回升，但中層雲移入，北部、東半部及中部山區，有短暫雨機率，3000公尺以上高山飄雪機率亦逐日提高。

吳德榮表示，下周三第二波乾冷空氣推動水氣南移，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫遽降；晚起轉晴、北台灣轉冷。

他說，下周四至13日下周六投票日各地為晴朗穩定的天氣；下周四白天北偏涼微冷、南舒適，下周五及下周六投票日氣溫升，白天北舒適、南微熱，3天的早晚皆偏冷；下周四早晚及下周五晨因冷空氣及輻射冷卻效應，局部平地有10度以下低溫出現的機率；需持續觀察模式的調整。

明天第一波東北季風南下，迎風面雲量增多，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，氣溫略降，桃園以南影響很小。本報資料照片
明天第一波東北季風南下，迎風面雲量增多，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，氣溫略降，桃園以南影響很小。本報資料照片

氣溫 吳德榮 冷氣團

延伸閱讀

今北、東部轉雨愈晚愈冷 吳德榮：連3天清晨「輻射冷卻」恐10度以下

嘉義濃霧 天氣好轉 吳德榮：跨年晴朗、入夜探12度低溫

明南方水氣移入轉偶雨 吳德榮：跨年偏乾冷空氣下探14度

今天冬至寒流襲台極寒冷 桃園楊梅6.7度 吳德榮：高山明降雪機率高

相關新聞

減輕光汙染 「生態敏感區」路燈色溫訂上限

環境部昨天修正發布「光汙染管理指引」，新增國家公園、自然保育區及生態保育區等的路燈色溫建議不得高於3000K，各級道路則...

熟齡旅遊-交通安全篇／親友相招 天天遊平價團夯

台灣即將於二○二五年邁入超高齡化社會，銀髮族、退休族在新冠疫情期間「悶壞了」，以往興盛、單日往返的「天天遊」行程，再度成...

熟齡旅遊-交通安全篇／遊程認證、評鑑 替長者把關

蝶戀花翻車事故後，衝擊民眾對平價天天遊的信心，但銀髮族亟需安心且安全的天天遊環境下，觀光業者建議政府學習「米其林指南」，...

環評空汙抵換 環團要求撤回

環境部去年十二月發布新增設置環保金爐、協助離島執行空汙減量及擴大十年以上老舊車輛汰舊換新等三大環評空汙抵換來源，遭環團質...

凌晨0時58分東部海域規模5.2地震 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨0時58分，在宜蘭縣政府東方117.8公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5....

三班護病比入法遭醫院代表杯葛 產業工會：不會退讓

衛福部原承諾，將於去底擬定三班護病比標準、明年上路，並曾於年10月陸續召開3場次分層級醫院的護病比共識會議。衛福部長薛瑞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。