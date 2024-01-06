今天小寒各地晴朗 吳德榮：明起1周2波冷空氣 下周三再迎冷氣團
中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義市已觀測到能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，南部有鬆散中高雲移入，各地無降水回波，嘉義有濃霧。平地最低氣溫前3依序為新竹縣峨眉鄉9.2度、苗栗縣頭屋鄉9.5度、南投縣中寮鄉和花蓮縣壽豐鄉10.4度。各地區平地最低氣溫約在10、11度。
吳德榮說，未來1周兩波冷空氣，第一波明天到，僅為東北季風；第二波下周三南下，各國模式模擬強度已調強，大致為大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，待持續觀察。
今天是24節氣小寒。吳德榮表示，今天各地晴朗穩定；白天北舒適、南微熱；因輻射冷卻效應，早晚氣溫仍偏低。北部11至25度，中部10至27度，南部11至28度，東部10至28度。
明天第一波東北季風南下，迎風面雲量增多，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，氣溫略降，桃園以南影響很小。吳德榮表示，下周一、周二東北季風漸減弱，氣溫小幅回升，但中層雲移入，北部、東半部及中部山區，有短暫雨機率，3000公尺以上高山飄雪機率亦逐日提高。
吳德榮表示，下周三第二波乾冷空氣推動水氣南移，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫遽降；晚起轉晴、北台灣轉冷。
他說，下周四至13日下周六投票日各地為晴朗穩定的天氣；下周四白天北偏涼微冷、南舒適，下周五及下周六投票日氣溫升，白天北舒適、南微熱，3天的早晚皆偏冷；下周四早晚及下周五晨因冷空氣及輻射冷卻效應，局部平地有10度以下低溫出現的機率；需持續觀察模式的調整。
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