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科普好健康／下船才暈船 原來是「上岸症候群」

聯合報／ 陳建志／義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師
有人在輪船航程結束後，暈眩持續數小時或數天，可能為「上岸症候群」。圖／123RF
有人在輪船航程結束後，暈眩持續數小時或數天，可能為「上岸症候群」。圖／123RF

在暈眩門診中，常會遇到病症持續數月或數年患者，某些人卻是起自於輪船航程結束後。他們的視力很好卻覺得模糊，一轉頭或改變姿勢，眼前景物還會晃一下；明明走在平坦的路面，卻感覺是走在泥濘地上，彷彿身體浮起來。奇怪的是，只要再回到船上，所有病症就緩解或消失，此狀況特別稱為「登陸不適症」或「上岸症候群」(Mal de Debarquement syndrome)，這是為什麼呢？

義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師陳建志。圖／陳建志提供
義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師陳建志。圖／陳建志提供

原因1：耳石沉積 轉動頭部身體復位

耳石一旦大量脫離橢圓囊耳石斑，會隨著內淋巴液迴流，散落於半規管各處。搭船時，人體搖晃，耳石得以均勻地散布於內淋巴液中。等到下船上陸，耳石因重力下沉，聚集成團，就會在患者轉頭或改變姿勢時，繼續帶動內淋巴液的迴流，產生暈眩。返回船上，耳石又被搖散，暈眩消失。

治療：以耳石復位術為主，醫師轉動患者身體及頭部，根據眼震，把耳石逐一歸回橢圓囊內。

原因2：耳石卡住 搖晃患者解放栓塞

顳骨經歷長期反覆的發炎、脫鈣及骨質再生，半規管不再是圓弧形，而是方形或其他形狀。若耳石掉入，卡在狹窄或轉角處，就會阻礙內淋巴液流動，當患者轉頭或改變姿勢時，無法即時調整眼球轉向，影像在視網膜上出現多餘的擾動，就會感到暈眩，儼然前庭神經炎。搭船時，人體搖晃，耳石得以均勻地散布在內淋巴液中，等到患者下船上陸，耳石又聚集栓塞，暈眩復發。

治療：須先適度搖晃患者身體及頭部，先「解放」耳石栓塞，再進行復位。

原因3：前庭錯覺 矯正中樞神經改善

在船上，兩側大腦顳葉、小腦小葉及腦幹前庭神經核，已經習慣於時時調控前庭平衡訊號，使人不暈。上岸後，前庭訊號突然減少，中樞神經依舊繼續，因錯覺產生暈眩，就像我們正在使用跑步機時，突然跳到地上，會覺得身體還在持續前進一樣。

治療：以口服或靜脈注射丙型胺基丁酸受器調節劑為主，搭配平衡訓練，矯正中樞神經的錯誤認知，並解除焦慮。

上岸後如有不適 再上船會加重症狀

有人搭船時沒事，上岸後，開始惡心嘔吐，持續數小時至數日，只能臥床休息，其實是暈船時，腦幹為了調節前庭訊號，加強做功，局部需氧大增，動脈壁釋放出降血鈣素基因相關胜肽激素 (CGRP)，試圖擴張腦動脈，卻也經由三叉神經血管疼痛機制，誘發偏頭痛，這時若再送回船上，只會加重病症。

醫師正在進行耳石復位術，治療上岸症候群。圖／陳建志提供
醫師正在進行耳石復位術，治療上岸症候群。圖／陳建志提供

患者 淋巴 醫師

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