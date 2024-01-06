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綠盟指出：全球核電占比 40年新低

聯合報／ 記者葉冠妤楊德宜／台北報導
綠色公民行動聯盟表示，選前1周公布「2023世界核能產業現況報告」，以專業數據駁斥大選中一再聲稱「核電是國際趨勢」的擁核候選人，向社會各界呼籲不應再以核電作為政治鬥爭的工具。圖／綠色公民行動聯盟提供
綠色公民行動聯盟表示，選前1周公布「2023世界核能產業現況報告」，以專業數據駁斥大選中一再聲稱「核電是國際趨勢」的擁核候選人，向社會各界呼籲不應再以核電作為政治鬥爭的工具。圖／綠色公民行動聯盟提供

綠色公民行動聯盟昨發布「二○二三世界核能產業現況報告」摘要中文版，指全球核電占比已跌破新低、興建速度趕不上被淘汰的速度，近期部分擁核國家提出的「核電增加三倍」倡議，是不切實際的白日夢，呼籲各黨總統候選人正視國際核電發展逐年衰退的事實。

對於綠盟的說法，中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜說，國際能源總署（ＩＥＡ）去年六月發布的報告明確指出，全球若要在二○五○年達到淨零碳排目標，核能發電量需增加兩倍。綠盟引述的報告，被認定相對不入流，其出版方是反核立場，跟國際能源總署、國際原子能總署看法相違背。

二○二三世界核能產業現況報告指出，核電發電量出現十年來最大跌幅、占比下跌四十年來新低。綠盟秘書長崔愫欣表示，全球核電持續衰退，不論發電量或是發電占比都創新低，全球核工業衰退才是現實。

綠盟資深研究員陳詩婷說，ＣＯＰ28氣候峰會中，有廿二個國家共同提出在二○五○年將核電裝置容量增加三倍的倡議目標，換算下來等於每個月就得要新增二點五座反應爐，且若要透過興建小型模組化反應爐（ＳＭＲ）來達成目標，總共更得建造數以百計、甚至上千座的反應爐，根本是天方夜譚。

陳中舜強調，廿二個國家提出二○五○年將核電裝置容量增加三倍的倡議目標，只是場外倡議，大力發展包括核電、再生能源等低碳能源則是場內決議，是將來工作小組要處理的項目。

陳中舜表示，ＣＯＰ28決議中也表明各國要在二○三○年前將再生能源裝置容量提高至目前的三倍，但並沒有說核能、再生能源哪個比較好，而是全部都要做。整體而言，國際評估核電廠延役是最省成本的做法。

核電 核能 再生能源

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