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核能學會：政府硬推非核家園 戕害產業

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
核能學會召開「把握電力政策的轉捩點」記者會。記者葉冠妤/攝影
核能學會召開「把握電力政策的轉捩點」記者會。記者葉冠妤/攝影

蔡英文總統元旦談話提及能源議題，指「台灣不該在核電爭議打轉，朝非核前進確保產業競爭力」。核能學會昨為此召開記者會反駁。核能學會理事長李敏說，核能發電不靠燃燒產生能量，發電時不會造成空汙與排放二氧化碳，質疑「非核」該如何確保產業競爭力？

李敏表示，政府不知悔改地繼續推動「非核家園」政策，是對台灣產業最嚴重的戕害。

根據國際原子能總署（ＩＡＥＡ）資料，全球超過五十個國家已使用核能，或正在興建與規畫興建核能電廠，歐盟也於二○二二年將核能視為淨零碳排必要手段，去年底聯合國氣候峰會（ＣＯＰ28）也有廿二個國家簽署，宣示將核能發電容量在二○五○年增至三倍。核能學會說，核能復甦已是國際趨勢。

李敏表示，核能發電成本不受國際能源價格飆漲而大幅波動，是台灣不能輕言放棄的能源選項，台灣電力系統因錯誤的非核家園政策陷入泥淖，朝著錯誤方向努力邁進，只會招來更大的災難。

清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸強調，除非政府冀望未來經濟持續「不」成長，否則今年核三一號機七月準時除役後，加上第三天然氣接收站尚未完工，新增燃氣機組無氣可用，缺電必然發生，大停電夢魘將揮之不去。

對於核能學會說法，中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄昨天受訪時提醒，目前的小型模組或核融合發電技術都還沒有成熟，核能可能是未來趨勢，但是遠程目標，非近程目標，所以究竟要發展哪一種核能、期程都要講清楚，不是光講贊成或不贊成。

核能 非核家園 競爭力

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