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大安森林公園低光害 復育螢生態

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北報導
台北市大安森林公園。圖／聯合報系資料照
台北市大安森林公園。圖／聯合報系資料照

環境部訂定光汙染管理指引，新增國家公園等生態保育區等的路燈色溫建議值，以友善生態。台北市大安森林公園這幾年成功復育螢火蟲，關鍵之一就是不干擾「火金姑」的友善路燈，基金會執行長楊平世說，公園要朝生態化發展，公園有些路燈可以矮一點、暗一點，想把螢火蟲找回來的地方，也建議改用「螢火蟲路燈」。

楊平世表示，七、八年前基金會和北市工務局合作復育螢火蟲時，就知道光害是趕走螢火蟲的環境變數，因此委由億光電子研發全球第一座590奈米波長的螢火蟲路燈，採用琥珀色光，讓螢火蟲不受干擾，安心棲息繁衍，如今才能在都會區公園推廣賞螢。

楊平世說，波長590nm較不會干擾螢火蟲，意即螢火蟲的視網膜對此段波長較不敏感，這類琥珀色光源人類看得見，螢火蟲卻看不見。他希望大安森林公園有些地方的路燈可改成矮燈，部分地方光照可以暗些，避免照到天亮的路燈影響植物開花和生態，也呼籲有好生態的公園、地區改用友善生態的路燈。

螢火蟲 大安森林公園 北市

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