烏克蘭舞團登台 舞出戰火救贖

烏俄戰爭煙硝戰火下，烏克蘭聯合芭蕾舞團以舞蹈向世界宣示烏克蘭的堅毅。舞團昨晚首次登上國家戲劇院，演出芭蕾經典舞劇「吉賽兒」，台北場更邀請到國際知名芭蕾舞星瑪雅．瑪卡緹莉、維克多．凱克塔擔任客席。

烏克蘭聯合芭蕾舞團以強而有力的舞姿感動無數人，並致力維繫烏克蘭的日常文化與生活。舞團首席舞者艾爾森．馬魯森科回憶，每當發布空襲警報，舞者必須到防空洞彩排，壓迫與緊張氛圍令他歷歷在目。

這次演出的經典舞劇「吉賽兒」是浪漫芭蕾的極致代表，在當代被譽為世界四大芭蕾舞劇之一。

製作人保羅．高德瑞說，吉賽兒是關於愛情、背叛、死亡與救贖的作品，「愛最終能戰勝死亡」的核心價值，是當下烏克蘭人民最完美的註解，也希望能傳遞給台灣觀眾。

維克多說，作為一個人、一個藝術家，很開心能在這裡支持烏克蘭的舞者。

第三度來台的瑪雅則大力稱讚台灣劇院的工作環境，每次來台，她都能感受到團隊的用心。

台北國家戲劇院演出四場後，舞團將於十四日移師高雄衛武營國家歌劇院，廿至廿一日最終站至台中國家歌劇院。