快訊

孫燕姿親妹突喊「斷絕關係」！稱活在陰影下20年：我已經累了

冬天好發腸胃道疾病 尤其胃食道逆流跟便秘

中央社／ 台北5日電

每當冬天來臨，氣溫降低除了容易增加心血管風險，也是腸胃道疾病盛行時期，尤其胃食道逆流加劇、便秘等，另外要注意，如果半夜胃痛到掛急診，但是打一針就好，可能是膽結石。

天氣冷颼颼，民眾飲食習慣跟著改變，特別是暖呼呼的薑母鴨、麻油雞等鍋物更是受歡迎，小心大快朵頤暗藏胃潰瘍、膽發炎危機，還可能加劇胃食道逆流。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢今天告訴中央社記者，天冷的時候，會讓交感神經更興奮，胃酸分泌增加，容易感到飢餓，對於胃不好的人，如發炎、胃潰瘍，或胃酸過多體質、胃裡面有幽門桿菌感染等，更容易出現胃潰瘍、十二指腸潰瘍這種現象。

如果是本來就有胃潰瘍的人，傷口會更深。邱展賢指出，往往一個寒流來，醫院急診室就湧現潰瘍出血、潰瘍穿孔的患者，另外一個要注意的族群則是本身有胃食道逆流的人，因為胃酸分泌多，逆流的胃酸會變多且濃，對食道的損傷加劇，晚上不舒服情況更明顯。

尤其冬天進補，大啖麻辣鍋、薑母鴨、麻油雞等含酒精火鍋，或喝點小酒，都會刺激胃酸分泌，甚至直接侵蝕食道跟胃。邱展賢解釋，這有點像中醫講的「上火」，胃不好的人到了冬天可以跟醫師討論，除了吃藥預防外，若已經有症狀，也要積極治療。

再來就是冬天吃得多又偏油，邱展賢特別提醒「有膽結石的人要小心」，他比喻膽結石有點像是彈珠汽水裡面的那顆彈珠，平常沒有症狀，冬天吃得比較油，收縮力道會變強，把石頭一下子擠到「瓶口」，卡住了就會發炎疼痛、嘔吐，且病人常常都是在半夜發作，痛到受不了跑到醫院掛急診。

膽結石引起的膽囊炎跟胃潰瘍等胃痛不同之處，邱展賢說明，膽囊炎通常打一針、放鬆了，膽汁流出來就好了，可是潰瘍是個傷口，要吃好幾天藥之後傷口才會慢慢修復，所以到急診室打一針就好的情況，建議進一步檢查是不是膽結石。

至於天氣冷容易引發的腸胃道問題，以便秘居多。邱展賢表示，因為天冷導致喝水量變少，尤其老人家會憋個2、3天才上廁所，大便變乾變硬，得到醫院「挖」出來，所以冬天要多關心長者排便問題。

胃食道逆流 醫師

延伸閱讀

長不長壽看臉就知道？醫師提示臉上4特徵看得出來　再養成6習慣讓身體更健康

7歲童也便秘形狀如「羊便便」 反覆就醫治不好竟是這1處出問題

男童長期便秘竟是腸黏膜沒修好引起「腸漏症」！補充「3營養素」可改善！

富含水份、非水溶性纖維 這意想不到的蔬菜有助排便緩解便秘

相關新聞

謝震廷當街爆口角亮刀疑憂鬱症釀禍？ 醫：憂鬱不等於會傷人

歌手謝震廷今早與蔡女發生口角，情緒激動之餘，他亮出水果刀，意圖刺傷女子，社區保全見狀立即上前壓制，警方到場時，謝因情緒持...

過年清潔抽油煙機好麻煩 達人分享噴1物輕鬆解決：超紓壓

再過一個月就是農曆新年了，過年前家家戶戶都會大掃除，將家裡徹底清潔一番，其中經年累月使用的廚房抽油煙機是許多婆婆媽媽傷腦筋的地方，油垢清潔十分麻煩。有女網友就特別在臉書分享利用兩種東西，即可輕鬆將抽油煙機清洗乾淨。

3縣市驗出紅茶「腸桿菌」超標 名店「茄子咖哩」也違規

各縣市公共運輸站點旁多為美食店面聚集地點。衛福部食藥署啟動稽查，發現全台126家業者共有7家不合格，其中台北、彰化、新北...

該做都做了還挨餓仍無法控制血糖？ 糖尿病友：別碰這種飲食

53歲李姓婦人罹患糖尿病13年，雖採飲食、運動及胰島素注射治療，餓了吃點麵包、餅乾、喝微糖飲料充饑，仍血糖控制不好。李婦...

好天氣剩周六白天！未來一周2波東北季風 北台灣轉濕涼

中央氣象署表示，未來一周有2波東北季風影響，明天白天各地為多雲到晴，但晚間起首波東北季風增強，北部及東北部地區將逐漸降溫...

周日東北季風增強 環境部示警：境外汙染物將影響台灣

據空氣品質監測、空品模式模擬及中央氣象署資料，中國山東到上海地區今出現霾害現象，預計周日（7日）凌晨起，境外汙染物伴隨東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。