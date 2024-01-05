謝震廷當街爆口角亮刀疑憂鬱症釀禍？ 醫：憂鬱不等於會傷人

歌手謝震廷今早與蔡女發生口角，情緒激動之餘，他亮出水果刀，意圖刺傷女子，社區保全見狀立即上前壓制，警方到場時，謝因情緒持續不穩，先將他強制送醫，後續則是依法送辦。對於謝持刀意圖刺傷女子，社群上特別提及他有憂鬱症病史。醫師表示，多數憂鬱患者自傷多過於傷人，隨身持刀與意圖傷害他人的行為不能歸咎於憂鬱症。

林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘表示，憂鬱症患者相對一般人敏感，情緒容易受到起伏，而憂鬱症患者不等於就會傷害他人。依臨床經驗，憂鬱症患者自傷的機率遠高於傷害他人。他強調，傷害他人者未必都是情緒障礙者，不該以此標籤化憂鬱症患者。

張家銘表示，現代人生活壓力大、工作步調緊湊，台灣地稠人狹，居住空間小，加上氣候變化等，人的情緒容易不穩定，不過多數人都具有調適情緒的能力，適度休息、與人聊天、運動紓壓，又或是長期處於情緒低氣壓者，會嘗試尋求醫療的協助，一般人都不會採取「傷人」的方式紓壓。

從謝男疑似一言不合就嘗試刺傷他人的行為分析，張家銘說，比較像是「恐怖情人」的行徑，得不到就毀掉你，這屬於人格特質的問題。面對恐怖情人，無論男女都應該要避免刺激對方，如果要談分手或是調解事宜，建議不要單獨談判，地點選在人多的地方，避免雙方溝通不順利而被對方傷害。

張家銘表示，現代人多數都有情緒困擾的課題，如果情緒超過二周以上都處於低落、負面，又或是容易煩躁，沒辦法保持冷靜或是耐心，即使察覺到也沒辦法控制，建議立即到身心科就醫，尋求醫師的協助，可透過藥物或是諮商等方式，逐步改善情緒課題。