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熟齡旅遊-交通安全篇／領隊經驗談：耐心加貼心 帶千歲團常保安康
旅遊除了挑選乘車環境，也常見於旅行時的諸多細節裡。
有七年領團經驗的薛永南曾經照顧失明的奶奶很長一段時間，對照顧長者有更多經驗，在帶年長客人時也會刻意留心安全問題，「像是走不動時，不能手拉手，而是要拉上臂或腋下，以免受傷；上車時可在後方預防性的扶一下長者的腰部，會更安全」。
「帶熟齡團一定要有耐心，有同理心，口氣與態度很重要。」薛永南強調，不要讓長輩覺得他是負擔，時時在身邊，觀察他們的需求，並適時出手協助，口氣與態度都要顧及對方感受。
他帶過最高齡的是一名九十九歲的阿姨，「阿姨身邊有三、四位家人，我採取觀望不插手的方式，讓他們玩得更自在」。他也帶過一甲子同學會的旅遊團，平均團員年齡七十八歲，號稱「三千歲團」，為此他先去踩點，研究旅客名單，現場仔細觀察每位旅客的行動力，「領隊一定要先看出危機點」，行程中有一餐安排在二樓，樓梯高低不一且沒有扶手，整個用餐時間他就站在樓梯邊上當扶手，「我一餐沒吃沒關係，全團安全更重要」。
薛永南補充，長者最在意廁所問題，這是最基礎也最重要的服務，其次就是提前告知可取熱水的地方，不要排太難的行程。
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出遊安全有眉角
每逢假日以長者為主的「天天遊」幾乎班班客滿，不少銀髮族、退休族樂於花費約五百元團費，走訪鄰近縣市的祕境，但二○一七年蝶戀花低價一日遊旅行團車禍死亡的陰影未消，長者出遊如何挑選安全的乘車環境？開遊覽車卅載的司機提醒，新車並不等同安全，數位版裡為您說明真正的關鍵。
熟齡旅遊夯／遊覽車越新越好？銀髮族最愛「500元車遊」 怎麼選才安全
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