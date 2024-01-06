熟齡旅遊-交通安全篇／領隊經驗談：耐心加貼心 帶千歲團常保安康

旅遊除了挑選乘車環境，也常見於旅行時的諸多細節裡。

有七年領團經驗的薛永南曾經照顧失明的奶奶很長一段時間，對照顧長者有更多經驗，在帶年長客人時也會刻意留心安全問題，「像是走不動時，不能手拉手，而是要拉上臂或腋下，以免受傷；上車時可在後方預防性的扶一下長者的腰部，會更安全」。

「帶熟齡團一定要有耐心，有同理心，口氣與態度很重要。」薛永南強調，不要讓長輩覺得他是負擔，時時在身邊，觀察他們的需求，並適時出手協助，口氣與態度都要顧及對方感受。

他帶過最高齡的是一名九十九歲的阿姨，「阿姨身邊有三、四位家人，我採取觀望不插手的方式，讓他們玩得更自在」。他也帶過一甲子同學會的旅遊團，平均團員年齡七十八歲，號稱「三千歲團」，為此他先去踩點，研究旅客名單，現場仔細觀察每位旅客的行動力，「領隊一定要先看出危機點」，行程中有一餐安排在二樓，樓梯高低不一且沒有扶手，整個用餐時間他就站在樓梯邊上當扶手，「我一餐沒吃沒關係，全團安全更重要」。

薛永南補充，長者最在意廁所問題，這是最基礎也最重要的服務，其次就是提前告知可取熱水的地方，不要排太難的行程。