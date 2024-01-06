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熟齡旅遊-交通安全篇／遊程認證、評鑑 替長者把關

聯合報／ 記者楊竣傑／台北報導
低價銀髮族旅遊團如今正夯，但怎麼選才安全，一名開遊覽車經驗超過30年的司機提醒，不要存在「新車等同安全」的迷思。記者葉信菉／攝影
低價銀髮族旅遊團如今正夯，但怎麼選才安全，一名開遊覽車經驗超過30年的司機提醒，不要存在「新車等同安全」的迷思。記者葉信菉／攝影

蝶戀花翻車事故後，衝擊民眾對平價天天遊的信心，但銀髮族亟需安心且安全的天天遊環境下，觀光業者建議政府學習「米其林指南」，建立不同等級、價格的遊程認證，讓長者可依循評價，踴躍出遊。

交通部觀光署去年起看好樂齡族旅遊潛力，推出「凰金」（Golden Years）旅遊品牌，以「生態、文化、樂活」為主題，推旅行遊程；明年預定上半年推出符合食、宿、遊、構、行面向的認證指標，例如少油少鹽、拉車時間短等指標，業者通過認證後，可獲凰金遊程認證，讓長者依循認證選擇遊程。

此舉看似替長者篩選、把關遊程，但觀光業者直言「羊毛出在羊身上」，符合慢活、養生標準的遊程，價格勢必偏高，但對只想花五百元與三五好友踏青、一日來回的長者，「誰替這些平價天天團旅客把關？」業者指出，「米其林指南」除星級餐廳評鑑，也有性價比高的「必比登推介」，銀髮族旅客何嘗不是看重平價天天遊團的高ＣＰ值、可接近性。他建議觀光署兼顧不同旅客需求，進行平價天天遊行程的認證、評鑑，才能替長者把關。

駕駛遊覽車廿載的范姓司機說，依照正常機制，消費者挑選有品質的天天遊旅行業者，業者就負責與管理制度完善的運輸業者合作、出車，透過層層把關，保障旅遊安全，「實質上，經營天天遊的旅行業者，集運輸業者及司機於一身，幾無把關機制」。他認為觀光署、公路局等機關應合作，落實稽查與評鑑，保障旅客安全。

觀光署旅行業組組長湯文琦說，現行法規下，司機工時、行車狀況一目了然，也強制旅行業者替旅客投保，二○二二年制定「簡易型一日遊國內旅遊定型化契約範本」，旅客報名行程時可簽約，保障雙方權益。

湯文琦強調本來就會定期或不定期稽查業者，天天遊行程表多會清楚揭露行程是否包含餐費、門票，旅客可自行衡量、選擇。

數位版看這裡

出遊安全有眉角

每逢假日以長者為主的「天天遊」幾乎班班客滿，不少銀髮族、退休族樂於花費約五百元團費，走訪鄰近縣市的祕境，但二○一七年蝶戀花低價一日遊旅行團車禍死亡的陰影未消，長者出遊如何挑選安全的乘車環境？開遊覽車卅載的司機提醒，新車並不等同安全，數位版裡為您說明真正的關鍵。

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觀光署 銀髮族 遊覽車

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