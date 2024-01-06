熟齡旅遊-交通安全篇／親友相招 天天遊平價團夯

旅遊是促進高齡者身心健康的重要途徑，但要玩得安全玩得好，除了個人積極參與之外，也要有政策配套。 橘世代本周起推出熟齡旅遊系列報導，將分為「交通安全」、「熱門玩法」與「半價誰埋單」等篇章，分三周推出。

疫後一日團再出發 熟齡結伴出門 群組取代簽約藏隱憂

台灣即將於二○二五年邁入超高齡化社會，銀髮族、退休族在新冠疫情期間「悶壞了」，以往興盛、單日往返的「天天遊」行程，再度成為長者參加國民旅遊的首選，常常一位難求。然而長者旅遊需求夯，不禁令人想起二○一七年發生、造成卅三人喪命的「蝶戀花遊覽車翻車事故」。

當時負責出團的蝶戀花旅行社就是以招攬長者、價格低廉的國內一日遊聞名，事故即將滿七年之際，台灣既要鼓勵退休、熟齡族踏出家門，如何建立平價卻安全的旅遊環境，刻不容緩。

遊覽車一日遊 團費530元

去年十二月初的一個周六，記者跟隨從新北市出發，至新竹縣市一日遊、團費五三○元的天天遊行程，實際觀察長者如何玩、玩什麼。

遊覽車陸續於上午七時許至新埔捷運站、永寧捷運站載客，七、八旬的團員一上車就興奮地打招呼。遊覽車駛入國道後，隨車出團的「珠姐」先播放安全說明影片，再提醒旅客安全門位置及使用方式，見到熟客，還不忘開玩笑，逗得大家哈哈大笑。

聊天拍照踏青 不趕行程

「本來吸引更多人報名，可惜這團客滿了。」約有五年天天遊經驗的許大姐告訴記者，她透過廿多名好友在內的「千歲旅遊團」LINE群組號召，一次就吸引包含八十三歲友人在內的十二名「團友」報名，搭上廿一人座中巴，享受行程。

上午近九時，眾人在茶香步道合照、踏青，中午在湖口老街待近兩小時，讓旅客自理午餐。

約下午一時半，珠姐領著銀髮旅客爬登山步道，眾人邊聊天、邊散步，「他們願意參加旅行團、出來走走，才不會成天窩在家啦。」下午三時半北返，每位旅客紅潤的臉色上，盡是滿意的笑容。

蝶戀花事件 長者怕搭車

駕駛遊覽車卅年的司機阿宏（化名）在休息期間聊到，部分旅客想參加物超所值旅行團，希望行程多一點、趕點路，「我的字典沒有趕路，要就早點出門，不然就少一個行程」，他總是這樣告訴旅客。

阿宏回想，蝶戀花事件後，很多長者不敢搭遊覽車，二○二一年軍公教「十八趴」走入歷史，原本有旅遊基金的退休族根本不敢花錢旅遊，原本全盛時期近四十家專營天天遊旅行社，少了三成、只剩廿幾家。業者若為滿足旅客，就可能趕路，徒增安全風險。

記者觀察，此次重點休閒式行程，旅客負擔不大，可愜意拍照、踏青，相當符合長者走出家門運動的需求，旅行社替旅客投保，阿宏行車穩定，並未趕路。

物超所值 也要落實評鑑

不過老家在嘉義的洪小姐告訴記者，幾名親友呼朋引伴，就參加遊覽車業者到南投、阿里山的行程，卻沒有簽契約，「有時遊覽車司機在群組上問一問，親友揪一揪就出發了，是當地的常態」。

也如阿宏所言，若業者要打造物超所值形象，任由司機趕路，即便觀光署與公路局皆稱會管理旅行、運輸業者及司機，政府若不落實評鑑、稽查，銀髮族需求日增，難保不肖業者任由素質差的司機上路，恐影響旅客安全。