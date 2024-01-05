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烏克蘭芭蕾盛宴 團員舉國旗展現堅毅與決心

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
烏克蘭聯合芭蕾舞團《吉賽兒》晚上起在台灣演出，邀國際舞星共創芭蕾盛宴，團員也在彩排後舉起烏克蘭國旗展現堅毅與決心，烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine ），首登國家戲劇院帶來浪漫芭蕾經典舞劇《吉賽兒》（Giselle）全本演出，在台北將演4場。記者曾吉松／攝影
烏克蘭聯合芭蕾舞團《吉賽兒》晚上起在台灣演出，邀國際舞星共創芭蕾盛宴，團員也在彩排後舉起烏克蘭國旗展現堅毅與決心，烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine ），首登國家戲劇院帶來浪漫芭蕾經典舞劇《吉賽兒》（Giselle）全本演出，在台北將演4場。記者曾吉松／攝影

烏克蘭聯合芭蕾舞團《吉賽兒》晚上起在台灣演出，邀國際舞星共創芭蕾盛宴，團員也在彩排後舉起烏克蘭國旗展現堅毅與決心，烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine ），首登國家戲劇院帶來浪漫芭蕾經典舞劇《吉賽兒》（Giselle）全本演出，在台北將演4場，特別邀請知名國際舞星 Maia Makhateli、Victor Caixeta 擔任客席舞者，演出主角吉賽兒與阿爾伯特，期盼與烏克蘭舞者共創絕美芭蕾盛宴。本檔演出舞者群、主創團隊與舞劇製作皆來自烏克蘭西部大城利沃夫的國家歌劇院（Lviv National Opera）。利沃夫作為接納戰時撤離人員的重要據點，即便面對不時的空襲警報與宵禁規定，劇院仍排除萬難努力規劃演出。舞團成員隨著劇院一起，為維繫當地人民的生活秩序付諸心力，為乘載著沉重的生命經歷的國族同胞而舞，舞團從烏克蘭走向國際，透過芭蕾向世界發聲。

烏克蘭聯合芭蕾舞團《吉賽兒》晚上起在台灣演出，邀國際舞星共創芭蕾盛宴，團員也在彩排後舉起烏克蘭國旗展現堅毅與決心，烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine ），首登國家戲劇院帶來浪漫芭蕾經典舞劇《吉賽兒》（Giselle）全本演出，在台北將演4場。記者曾吉松／攝影
烏克蘭聯合芭蕾舞團《吉賽兒》晚上起在台灣演出，邀國際舞星共創芭蕾盛宴，團員也在彩排後舉起烏克蘭國旗展現堅毅與決心，烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine ），首登國家戲劇院帶來浪漫芭蕾經典舞劇《吉賽兒》（Giselle）全本演出，在台北將演4場。記者曾吉松／攝影
烏克蘭聯合芭蕾舞團《吉賽兒》晚上起在台灣演出，邀國際舞星共創芭蕾盛宴，團員也在彩排後舉起烏克蘭國旗展現堅毅與決心，烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine ），首登國家戲劇院帶來浪漫芭蕾經典舞劇《吉賽兒》（Giselle）全本演出，在台北將演4場。記者曾吉松／攝影
烏克蘭聯合芭蕾舞團《吉賽兒》晚上起在台灣演出，邀國際舞星共創芭蕾盛宴，團員也在彩排後舉起烏克蘭國旗展現堅毅與決心，烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine ），首登國家戲劇院帶來浪漫芭蕾經典舞劇《吉賽兒》（Giselle）全本演出，在台北將演4場。記者曾吉松／攝影
烏克蘭聯合芭蕾舞團《吉賽兒》晚上起在台灣演出，邀國際舞星共創芭蕾盛宴，團員也在彩排後舉起烏克蘭國旗展現堅毅與決心，烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine ），首登國家戲劇院帶來浪漫芭蕾經典舞劇《吉賽兒》（Giselle）全本演出，在台北將演4場。記者曾吉松／攝影
烏克蘭聯合芭蕾舞團《吉賽兒》晚上起在台灣演出，邀國際舞星共創芭蕾盛宴，團員也在彩排後舉起烏克蘭國旗展現堅毅與決心，烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine ），首登國家戲劇院帶來浪漫芭蕾經典舞劇《吉賽兒》（Giselle）全本演出，在台北將演4場。記者曾吉松／攝影
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烏克蘭聯合芭蕾舞團《吉賽兒》晚上起在台灣演出，邀國際舞星共創芭蕾盛宴，團員也在彩排後舉起烏克蘭國旗展現堅毅與決心，烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine ），首登國家戲劇院帶來浪漫芭蕾經典舞劇《吉賽兒》（Giselle）全本演出，在台北將演4場。記者曾吉松／攝影
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烏克蘭 舞團 國家歌劇院

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