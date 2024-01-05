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明迎「小寒」開運曝光 命理師點名4生肖籲小心

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
命理師楊登嵙。圖／本報資料照
命理師楊登嵙。圖／本報資料照

1月6日周六（明天）是廿四節氣的「小寒」。名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙說，明天上午4時50分節氣來到「小寒」，宜收斂、封藏，保護人體陽氣，肖鼠、牛、蛇、雞者要注意健康。他還分享養生開運禁忌，宜早睡晚起，提醒「陰盛陽衰」之際，冬天走出戶外曬太陽以壯陽氣，有益身心健康。

楊登嵙提醒，2024年「小寒」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、牛、蛇、雞，腸胃方面容易出毛病，要特別注意飲食衛生，而且不可暴飲暴食，同時要慎防心臟及血管方面的疾病，平時多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，易有血光之災。

楊登嵙提供「小寒」養生開運養生與禁忌，食的開運大法為「健脾胃、養肺腎」，可食補腎鹹味食物，如海帶、紫菜和海蜇等，宜吃溫熱及黑色食物，如羊肉登溫腎壯陽，黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗等黑色食物，及杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等均補腎益腎。忌各種生冷瓜果、冰品飲料等。

他指出，衣的開運大法，以衣物以深色、質輕、保暖為宜。選用重量輕、膨鬆、保暖性強的羊毛、絲棉、羽絨等製品，出門時，最好穿上寬鬆、保暖、防滑的棉鞋、運動鞋；住的開運大法，應常打開門窗換氣，讓陽光充盈室內；行的開運大法，小寒時期早睡可以養人體的陽氣，晚起可以養身體的陰氣，冬天起床後，最好立刻穿上襪子，早起應穿一雙柔軟的平底拖鞋，不建議早起洗頭。

他說明，育樂的開運大法，改變體質的大好時機就是「冬練」。冬天運動對身體有益，有助於增加免疫力，天太冷最好把鍛鍊身體安排在下午，冬天常曬太陽，能起到壯人陽氣、溫通經脈，走出戶外，讓可愛的冬陽照射，溫暖身心，又可以促進血液循環、提升反應能力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

開運 小寒 保暖

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