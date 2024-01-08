咖啡職人揭秘 歷經百次盲選打造「金獎萬丹鮮乳」聯名拿鐵

攝影／謝慕郁

鮮乳是許多消費者日常生活中必不缺席的飲品，更是咖啡飲品界絕對必要的百搭首選，對於鮮乳品質的追求，也是咖啡職人的堅持！當香醇的鮮奶遇上濃郁的咖啡，奶香甘甜不僅中和了咖啡的苦，更多了層次與滑順。近來最熱門的拿鐵飲品，則是南台灣在地堪稱「黑白經典配」的話題之作—國際金獎肯定的萬丹酪農戶限定鮮乳，首度與南台灣咖啡專家季洋咖啡強強聯手，推出鮮奶黑糖系聯名商品-「萬丹黑糖拿鐵」與「萬丹黑糖鮮奶茶」，獨家限定販售！

萬丹鮮乳與季洋咖啡強強聯手，乳香黑糖季聯名商品限定販售。 攝影／謝慕郁

與金獎加持的在地萬丹鮮奶聯名，帶來獨特風味口感體驗

鑽研咖啡逾20年，本身擁有咖啡專業背景的季洋咖啡執行長Alex談起這次的聯名商品，其實與萬丹鮮乳的聯名合作並非只是炒個行銷話題，更有著想讓消費者喝到獨特風味的心意。一直以來，季洋咖啡只要有加牛奶的品項，都只用在地新鮮、風味鮮純香濃、更於2023年獲得世界品質評鑑大賞金獎肯定的萬丹鮮乳。萬丹鮮乳的獨特乳香獲得國際專家肯定，背後的堅持可不簡單，這也讓Alex對萬丹鮮乳的品質深具信心。

用工程師實證思維選擇完美鮮奶，打造會在嘴裡迴盪的人氣拿鐵

然而談到與萬丹鮮乳的相遇，背後可有段小故事。Alex一開始也不知道，這麼好喝的鮮乳原來離自己這麼近！為了找到能將自家咖啡風味襯托出來的好鮮奶，味覺敏銳且挑剔的他嚐遍全國各地的鮮奶，卻始終沒能讓他點頭。直到喝到萬丹鮮乳，Alex第一口就知道「就是它了！」然而工程師背景的他認為不能自己喝了算，於是讓季洋團隊們進行盲測。「數字會說話」Alex表示，由萬丹鮮乳做成的拿鐵，獲得員工壓倒性的支持，「人都有主觀喜好，但是味覺不會騙人」，拿鐵做法看似簡單，但要能喝到鮮奶的奶香、又不能搶過咖啡的風采。許多人以為鮮乳是配角，但Alex認為：咖啡與鮮乳之間應該是一對佳偶，展現完美的和諧才能讓人留下深刻的味覺記憶！正是因為萬丹鮮乳乳脂濃郁，喝一口就在嘴裡綻放的層次感。不只拿鐵，季洋的鮮奶茶也是大受歡迎的人氣商品，「多虧了萬丹鮮乳，因為客人選擇不會騙人，從銷售數字就知道！」，相信實證數據的Alex這麼說。

舌頭不會騙人，萬丹鮮乳經季洋員工盲測選出，證明是最好喝的鮮乳。 攝影／謝慕郁

北大武山下的純水沃土，造就乳脂濃郁的獨特鮮乳

Alex進一步說明，萬丹鮮乳的獨特風味，與乳牛生長的環境息息相關。萬丹是台灣最早發展酪農業的地區，萬丹鮮乳的牧場位於屏東的北大武山下，擁有豐沛純淨的水源與肥沃的土壤，加上南臺灣充足的日照，牧草也長得特別鮮美，乳牛吃得好，自然能產生優質的乳源，風味更是獨一無二。他曾親自探訪萬丹酪農業者，知道他們的生乳品質與乳源穩定，單一產區供貨讓季洋咖啡的拿鐵品質絕對穩定，一年四季都能提供最優質的享受。也是為什麼，不只季洋咖啡指定使用萬丹鮮乳，許多咖啡廳、飲品店也都指名推薦，對於堅持品質的Alex來說，為了在競爭激烈的咖啡市場中脫穎而出，除了考驗咖啡選用烘焙等掌握度，更要在每個細節上精益求精，所以鮮乳當然要用質感好、風味最獨特的萬丹鮮乳！

季洋執行長Alex凡事親力親為，曾至萬丹產區確認乳源品質。 攝影／謝慕郁

萬丹鮮乳x季洋咖啡，完美呈現在地達人的品質堅持

季洋咖啡與萬丹鮮乳聯手出擊，關鍵在於兩個品牌都具有「在地堅持、國際品質」的達人精神。季洋咖啡在南台灣深耕20餘年，除了從源頭把關生豆品質，更始終堅持日式慢烘手法，利用低壓、低溫去烘透豆心，以獲取原豆最大甜度與醇厚感的烘焙方式，讓咖啡更有層次。Alex相信，一杯好的拿鐵，咖啡豆與鮮乳的品質重要性各占一半，選對鮮乳，絕對會是大幅超越對手的決定瞬間。因此季洋咖啡堅持選用萬丹鮮乳，正是因為鮮純香濃的獨特風味，咖啡與鮮奶得以完美交融，讓每一杯拿鐵都成為無可取代的味覺記憶。本次季洋咖啡與萬丹鮮乳聯名的黑糖拿鐵與鮮奶茶，正是在地職人用專業、誠意與堅持打造的驕傲之作！

攝影／謝慕郁