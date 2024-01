加熱菸成癮性不低於紙菸 國健署籲勿落行銷陷阱

國健署今天表示,世界衛生組織(WHO)「加熱菸對健康影響研究實證報告」指出加熱菸尼古丁量和成癮性不亞於傳統紙菸,還會釋放其他毒物及致癌物,提醒民眾勿落行銷陷阱。

衛生福利部國民健康署透過新聞稿表示,WHO「加熱菸對健康影響研究實證報告」(Heated tobaccoproducts-Summary of research and evidence of healthimpacts)於112年7月26日公布,內容提到加熱菸商行銷策略可能誤導消費者,以為加熱菸危害性低。

尼古丁是所有菸草製品中的主要成癮性物質,WHO指出,加熱菸是以類似傳統紙菸的速度和濃度,提供尼古丁。在尼古丁藥物動力學研究中,大鼠暴露於1根加熱菸柱產生的氣溶膠中1.5到5分鐘後,其血液中尼古丁濃度比暴露於傳統紙菸煙霧中高4.5倍。

尼古丁不僅容易致成癮,也會對身體造成危害,尤其易影響發育中的大腦,對專注、學習、情緒、衝動控制造成不良影響,也會對孕婦及發育中的胚胎造成危害。WHO提醒,除了尼古丁,加熱菸排放物中也含有甲醛、乙醛、亞硝胺等有毒及致癌物質,都會讓身體暴露於健康風險中。

在使用加熱菸以戒除傳統紙菸的行為研究方面,報告表示,現有研究數據並未顯示開始使用加熱菸吸菸者能夠成功轉變成單獨使用加熱菸,反而多數會成為紙菸與加熱菸雙重使用者,因此並不會降低使用菸草產品所產生的健康風險。

WHO報告示警,目前對於市場上推出的加熱菸產品研究仍有限,但隨著加熱菸與其搭配使用設備的推陳出新,未來市場上可能會出現提供更多含尼古丁的加熱菸產品。大部分菸商持續透過長久以來使用的行銷策略來吸引消費者,特別是引誘更多年輕人使用。

錯誤的行銷手段包括,宣傳這些菸草產品比紙菸的健康風險更低;可作為紙菸的替代品;能減少二手菸、減少異味等。報告表示,菸商甚至可能遊走於法規邊緣而開設專門的零售店,便於品牌展示及銷售,並透過實體與網路等各種管道(包括社群媒體)推廣行銷產品。

國健署提醒,不要落入菸商行銷包裝與話術的陷阱,不論是初次吸菸者嘗試使用,或已是吸菸者的菸品混用,皆會造成菸癮、無法戒斷,還會對發育中大腦造成影響,傷害健康。

國健署指出,目前國內尚未有經衛福部核定通過上市的加熱菸產品,依菸害防制法規定,不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用,旅客也不得從國外攜帶入境,違者將予以重罰。

※ 提醒您:抽菸,有礙健康