你都怎麼配？網友熱議的6大豆花配料趕快收藏起來！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「豆花配料」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的6大豆花配料排行。

無論是在寒冷冬天來上一碗熱豆花暖暖身，或是在炎熱的夏天吃碗冰豆花消暑，除了甜甜糖水與豆香四溢的豆花外，搭配著的配料更是必不可少的靈魂配角，現在就一起來看看有哪些備受網友們喜愛的豆花配料吧！

「仙草」清香、口感收穫網友好評 「花生」該選硬的還是軟的掀討論區正反意見討論

▲ 網友熱議TOP6豆花配料 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友在提及豆花配料時的討論內容，「仙草」獲得第一的討論聲量，許多人提到其獨特的口感與略略的清香是每次選擇配料時的必點原因之一，而談到搭配著豆花一起吃的感受時，便有許多如「Q彈與滑嫩的口感」、「我喜歡那種有扎實口感的」等等與口感相關的回應，紛紛表示仙草就是吃豆花時的絕佳配料首選！

另外，也以口感著稱的「珍珠」、「芋圓」同樣獲得不少網友的討論，前者以Q彈有勁的特色著稱，後者則是在扎實的嚼勁之外還透出陣陣芋香，深獲許多消費者的喜愛。

而作為豆花經典配料之一的「花生」，也是許多人在選擇時的必點品項，不過到底該加硬的花生豆，還是軟嫩的水煮花生，則在討論區中掀起一陣熱議，「硬的花生配豆花絕配，兩種不同口感一次滿足」、「煮過的花生跟花生湯，再加上豆花才真的是絕配」等各種不同的留言成為討論的焦點。

最後可以看到每每出現都引發兩極反應的「芋頭」，對於不喜愛芋頭味道的人來說，芋頭可說是絕不可點的配料，直言破壞了豆花的「化學反應」；不過也有許多人提出喜愛芋頭的原因，「鬆軟的口感真的很好吃」、「芋頭甜甜的味道太適合搭著豆花了」，給予芋頭高度的肯定，直呼甜品就是要甜滋滋的才好吃，搭配芋頭準沒錯！

豆花可以說是日常生活中隨處可見的甜品之一，而每個人心目中肯定都有個必點配料的名單。而在看完網友的討論後，不妨下次點豆花時換換口味，試試與平常不一樣的搭配，也許會獲得意外的驚喜也說不定呢！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「豆花配料」相關討論則數。

觀測期間：2023/06/12~2023/12/12，近半年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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