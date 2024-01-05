環團控張子敬亂搞空汙抵換 丟鞋抗議

立委陳椒華、南部反空汙大聯盟、高雄市健康空氣行動聯盟、蠻野心足等環保團體，上午在行政院舉行「 薛富盛盲從公告 請陳建仁院長公衛學者勿罔顧中南部健康風險」記者會，要求立即廢止空汙抵換原則，速開公聽會聆聽民意。

環保團體痛批前環保署長、政委張子敬是大力協助開發案空汙抵換的影武者，指此抵換原則是在其環保署長任內提出的，而現今的環境部長薛富盛搞不清楚嚴重性盲目公告，罔顧此抵換原則引發的環境不正義。

環保團體要求公衛學者出身的行政院長陳建仁，請環境部廢止空汙抵換處理原則，請環境部儘速召開公聽會，廣納民意並檢討抵換方式，反對環保署未舉行公聽會就逕行公告「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」。

環保團體認為，環境部在去年底公布的空汙抵換處理原則內容草率，減量計算方式無法驗證，減量基準沒有交代清楚，公告前沒有召開公聽會，研商會也沒有邀請公民團體，有嚴重的行政程序瑕疵問題。何況新增的抵換方式，嚴重影響人民健康及權益，豈能只聽業者的意見。