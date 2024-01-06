機車族看過來！摩托車7大必備小物你都有了嗎？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「機車族必備小物」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的7大機車族必備小物排行。

根據監理單位在112年8月做的統計顯示，全台灣機車數量共有1449萬多部，平均每人就有1.6輛機車。數量龐大的機車族群也帶來非常可觀的機車周邊小物商機，而又有哪些是機車族們心中的必備周邊小物呢？

預防措施不可少「行車記錄器」超重要 這幾樣小物看導航認路必不可少

▲ 機車族必備小物TOP7 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察討論區中的文章，眾多新手機車族請益「摩托車必備好物有什麼？」，其中「行車記錄器」最受到熱議，有不少人認為裝了沒用、浪費錢，不過也有人以自身經驗提到「車禍沒畫面的時候就來不及了」、「最好前後都裝，以備不時之需」，表示無法預測車禍的發生，有影像紀錄無論在事後調查或是責任歸屬上都能有很大的幫助，別因為一時想省錢而忽略了預防措施的重要性。

而隨著近幾年來外送產業的興起，導航的需求也逐漸變多，因此如「手機支架」、「車用充電器」、「藍牙耳機」等3C小物便獲得大量的討論，而「手機支架」的防震效果可說是網友們挑選時最看重的考量之一，「台灣的路根本越野場，穩定度真的很重要」、「手機架推黑隼，雖然貴一點，手機夾不住飛掉害人出車禍就不好了」。

不過也有人提到，若在騎乘中、等紅綠燈時操作手機支架上的手機，可能就屬於違規行為，因此也建議先設定好路線，再以「藍牙耳機」聽語音路線的方式，避免送單一天卻白白損失了辛苦錢。

台灣多變的氣候則讓保暖、擋雨相關的部品，成為許多網友心中機車車箱裡最不可或缺的小物之一，除了「手套」、「雨衣」之外，也有網友提到會在車箱裡擺幾片口罩，因此有人好奇提問疫情已過為何還需要口罩？

許多機車族紛紛現身說法「等紅燈時那個廢氣，真的不敢脫下來」、「空氣真的超髒」等等，回應立刻引起眾多共鳴，讓網友們都一致點頭同意口罩絕對是車箱裡的最必備小物！

雖然這些機車小物都能有效增加機車族在騎乘時的方便，但最重要的仍是保持精神、專心看路才是安全駕駛的最高原則，讓我們一起快快樂樂出門，平平安安回家！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「機車族必備小物」相關討論則數。

觀測期間：2023/09/12~2023/12/12，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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