台中越南餐廳首推越式年菜 圍爐大餐竟然必吃「肉粽」
春節將至，民眾紛紛提前訂購年菜與餐廳圍爐，台中美蘭越南料理餐廳今年首度推出越南傳統年菜預購，有肉粽、炸春捲、涼拌春捲、越式酸辣湯等，搶攻年菜市場商機。
台灣是個多元文化的社會，居住許多越南新住民與移工，大街小巷都可看到越南料理餐廳，而且越南料理酸辣口感，深受消費者喜愛。
位於台中市西區的美蘭料理餐廳，今年首度推出越南年菜預購，有整隻雞肉、肉粽、炸春捲、涼拌春捲、越式火腿、越南傳統紅燒肉、紅燒魚、越式酸辣湯等，八道菜只要3999元，相當划算。
美蘭料理餐廳總經理潘美婷表示，越南人過的是舊曆春節，跟台灣的過年相當類似，除了貼春聯、擺飾鮮花，還會放鞭炮與煙火。
另外，不同於台灣人在端午節吃粽子，越南人在春節一定要吃粽子，全家人一起包、一起吃粽子，代表團圓，且南中北越有長粽子與方粽子等多種造型，有趣又好吃，而紅燒魚跟春捲都以魚露作為調味醬，別有一番風味。
潘美婷說，首度推出越南年菜料理，想要品味異國年菜料理的民眾，除了可以事先預購之外，春節期間也可到餐廳，品嘗道地的越南年菜大餐。
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