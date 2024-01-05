委屈了16年 故宮「蘇軾書赤壁賦」終於當上國寶

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「蘇軾書前赤壁賦 (局部) 」獲文化部指定為國寶。本報資料照片
「蘇軾書前赤壁賦 (局部) 」獲文化部指定為國寶。本報資料照片

文化部3日公告，故宮典藏的7件書畫指定為國寶，其中包括日前以「浮海一粟」引爆話題的「蘇軾書前赤壁賦」。「蘇軾書前赤壁賦」為蘇東坡手書「赤壁賦」的唯一真跡，以蘇大文豪跟赤壁賦在中國詩詞中的地位，此帖早該跟「寒食帖」、「江上帖」等蘇軾真跡同列為國寶，卻因缺乏展出機會無法送審，始終無法獲得文資身分，如今終於揚眉吐氣。

其他六件被公告為國寶的包括：元趙孟頫書禊帖源流、唐吳彩鸞書唐韻、集古名繪宋李唐大江浮玉、明陳洪綬畫隱居十六觀、清傳綮寫生、元吳鎮嘉禾八景。還有兩件被指定為重要古物：明趙左秋山紅樹圖、明陳淳設色花卉。

元豐五年（1082）7月16日，蘇軾與友人乘舟遊覽黃州城外赤鼻磯，遙想800多年三國時代赤壁之戰中孫權破曹軍，寫下千古名作「前赤壁賦」，表達對宇宙及人生看法。同年10月重遊，又寫了一篇「後赤壁賦」， 兩文後世傳誦不絕，不論新舊課綱都列入推薦選文。

文化部文資局的指定理由表示，此卷為蘇軾親筆所書文學名作「前赤壁賦」，跋語中透露被謫貶黃州的困境與無奈。無論從書家本人到此文寫作緣起、傳說、流傳與對後世影響等，皆堪稱史上不朽經典。

在藝術成就方面，文資局指出，相較蘇軾傳世率性隨意行書，此卷行楷作風流露精心書寫態度，筆法上變化萬千，結構亦別出心裁。透過不同起筆方式，搭配合適運筆與收筆，能於楷體較多限制下出變化；書寫過程中，蘇軾亦能隨意地加入許多細膩動作，帶著些微顫動獨特線條，細賞卻又不顯刻意，反而成為其色用筆。書寫上亦開創出「我書意造本無法」新觀念，成就有宋一代尚意書風。晚明董其譽此卷為「坡公之蘭亭也」，不僅是個人傳世行楷書代表傑作，亦是北宋書學成就展現。

2005年，文建會依新修訂的文資法，將古物分為國寶、重要古物與一般古物三級，年底故宮即完成院內古物的暫行分級，2008年起分批提報文資審議，由文資局古物審議委員進行實勘與審議。擁有國寶地位的書畫多為脆弱紙質，為了保護文物，往往要等到提件展覽時，才請古物審議委員配合實勘。「蘇軾書前赤壁賦」因為太珍貴，上一次展出(2006年)是文建會啟動古物分級審議前，審議會啟動後不曾展出也無法送審，延緩登上「國寶」寶座的時機，這一等便是16年。

「蘇軾書前赤壁賦 (局部) 」獲文資局指定為國寶。圖／故宮提供
「蘇軾書前赤壁賦 (局部) 」獲文資局指定為國寶。圖／故宮提供

國寶 文化部

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