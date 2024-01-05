健康你我他／發現腫瘤 不想提心吊膽 決定切除 期盼手術順利

在兒子的小學當志工，有時學校會撥一點經費讓志工們聚餐、旅遊、做健康檢查，算是給予大家的一點小福利。

不久前，在學校做了基本的健康檢查，想說年過四十了，於是再自費做了上半身檢查，報告出來，醫師說：「妳有甲狀腺結節，一般95%都是良性，但為了保險起見，還是去大醫院檢查一下。」

原本不以為意，想說95%是良性，於是便告訴自己：「事緩則圓，行緩則安，不要那麼神經兮兮。」日復一日，直到四個月之後，覺得還是去內分泌新陳代謝科「看個心安」吧。

怎知不檢查還好，經過超音波檢查，發現甲狀腺結節達到3公分以上，接著一連串的細針穿刺、粗針切片、核子能檢查等，檢查完後醫師說：「妳可以選擇繼續觀察腫瘤的發展狀況，暫時不用開刀，但還是強烈建議把腫瘤切掉，才不會天天提心吊膽，以目前的狀況看，良性與惡性的機率各占一半，如果要知道是良性還是惡性，也只能動完手術才能完全確定。」

一旁的護理師便急著跟醫師說：「無論要不要動手術，還是先讓她去給外科醫師看一下。」就這樣許久沒進外科門診間的我，又要再次踏進去。

坦白說，為了讓自己「平靜」的生活，覺得還是一勞永逸吧！期待新的一年裡，手術順利、大家都平安健康、無災無難。