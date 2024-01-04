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桃機發快篩上路首日領取率約三成 羅一鈞：比預期踴躍
因應呼吸道疾病發生率上升，疾管署今年1月3日起在桃園機場4據點，提供定點新冠快篩發放，每人可拿取1盒。疾管署發言人羅一鈞說，領取率約三成。
依據桃園機場航班運量預報表，上路首日（1月3日）入境加出境的總人次約8.9萬。桃園機場第一航廈及第二航廈的出入境點發放，出入境旅客可以領取1盒新冠家用快篩試劑（依現貨盒裝數量約4或5劑），以及時分辨是否為新冠感染。
羅一鈞表示，上路首日共發放2萬436盒，出境發放1萬2792盒，入境約7644盒，領取率約三成，比預期踴躍。
羅一鈞呼籲，適逢新的年度開始，各項旅遊與聚會等活動參與人數眾多，民眾出國前儘早接種新冠XBB疫苗，在當地務必勤洗手、戴口罩，注意個人衛生，出現呼吸道症狀應儘速就醫。
羅一鈞說，入境時如有身體不適，應主動通知機場檢疫人員。返國後亦應持續留意自身健康狀況，若有發燒或急性呼吸道症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知TOCC （旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚）等資訊，以供醫師評估及時診斷通報，獲得完善醫療照護。
此外，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康；出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。
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