司馬中原跌倒住院卻因肺炎過世 台大醫曝一保命關鍵

以鬼故事聞名的國寶級作家司馬中原（本名吳延玫）今天傳出因肺炎驟逝，兒子表示，父親因跌倒送醫，治療過程中引發肺炎過世。老年醫學專家表示，長者因跌倒住院的比率每年約5%，因住院期間缺乏活動，容易引發吸入性肺炎，建議長者住院期間，若病情許可應多活動才能保命。

台大醫院新竹分院老年醫學部主任詹鼎正表示，每年約有5分之1至3分之1會跌倒，其中半數會出現受傷，嚴重受傷者的大約10分之一至20分之1，推估需要住院的比率約為5%，住院原因包括嚴重骨折、腦部出血等嚴重受傷情況。

詹鼎正說，因住院不便活動，口水容易沈積引發嗆咳，進而引發吸入性肺炎，若治療運氣好則不會有大礙，但若細菌太毒、抗生素治療無效，或因肺功能、免疫力不佳等問題，恐有致命風險。呼籲因跌到住院的長者，若病況緩和因盡量多活動。

媒體報導，司馬中原兒子吳融昊指出，父親散步時摔倒，送至醫院評估裝設鋼釘，轉送至普通病房後卻發生感染、導致肺炎，因年紀大免疫力差，醫療團隊措手不及，父親於今天上午去世。

國健署曾指出，長者跌倒的原因眾多，常見危險因子包括：身心功能下降、疾病、多種藥物同時服用、不安全的環境以及穿戴或使用不適合的鞋子或輔具等。

國健署建議，民眾應做好下列三點改善居家環境：「充足照明」：室內燈光如樓梯廚房及流理台等具備充足照明；「居家防滑」：地毯踏墊下方加上防滑墊、樓梯階梯邊緣加上夜光防滑條、浴室地磚防滑處理及室內保持乾燥，都可以降低滑倒的風險；「輔助扶手」：樓梯、床邊、浴室與馬桶等安裝扶手輔助站立。