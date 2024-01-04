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上廁所手機一滑2小時「痔」上身 醫：排便應集中注意力

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
醫師饒樹文說，排便時應集中注意力，速戰速決，不少人上廁所會花上一、二個小時的時間，坐在馬桶上會讓肛門附近靜脈回流不佳，痔瘡惡化。示意圖。本報資料照
醫師饒樹文說，排便時應集中注意力，速戰速決，不少人上廁所會花上一、二個小時的時間，坐在馬桶上會讓肛門附近靜脈回流不佳，痔瘡惡化。示意圖。本報資料照

現代人手機不離身，連「上廁所」都要帶著手機一邊滑一邊上，小號小滑、大號大滑。醫師提醒，久坐會讓肛門附近的靜脈叢充血擴大，便形成「痔瘡」，若乾燥的便便在排出過程中，摩擦到就會出現痔瘡流血、疼痛等不適症狀。日常飲食要注意清淡外，也要避免上廁所一上一、兩個小時的習慣。

三軍總醫院大腸直腸外科主治醫師饒樹文指出，臨床觀察，大約45%健檢民眾有程度不一的痔瘡問題，痔瘡並非男性專利，男、女比例差不多，但不同的是，年輕女性痔瘡多因便秘，使痔瘡更形惡化，有生育經驗的女性，則多因懷孕影響下腹的靜脈血液回流，引發痔瘡。

男性痔瘡多與久坐有關，饒樹文說，以計程車司機為例，為了拚事業連續在駕駛座上工作12小時，生活雖無虞，但每日例行的「清腸子」卻發生極大障礙，經常因為痔瘡出血使肛門疼痛不堪；無獨有偶，不少久坐上班族也有類似的困擾。

久坐與痔瘡的關聯，饒樹文表示，門診中痔瘡病人確實有久坐習慣，原因在於痔瘡是肛門附近的靜脈叢充血擴大，乾燥的便便在排出的過程中，摩擦肛門附近腫脹的靜脈，引發出血、疼痛等不適症狀。

痔瘡依嚴重程度可分為四度，第一度痔瘡有出血現象；二度則除了出血，還會有脫肛現象，只是脫出的腸段可再行縮回；第三度痔瘡則是出血、脫肛，但脫出腸段得靠手推回；第四度痔瘡則是脫肛嚴重，推也推不回或稍一推回、走路卻又掉下。

有時痔瘡不會有痛感，是否屬於不嚴重個案？饒樹文說，痛不痛與痔瘡嚴重度無關，得看是內痔、外痔還是混合痔。內痔是指靜脈發生腫脹的區段位於齒狀縫之上，該處無神經支配，故不會有痛感；外痔則在齒狀縫之下，有神經支配，會有疼痛感覺；混合痔則合併內外痔都有，也會有痛感。

要改善痔瘡，得從日常生活著手。饒樹文建議，避免便秘、熬夜、喝酒或吃辣椒，飲食儘量清淡，注意良好排便習慣的建立，都有助於避免痔瘡的發生及惡化。且排便習慣，應集中注意力，速戰速決，不少人上廁所會花上一、二個小時的時間，坐在馬桶上經常無可避免的讓肛門附近靜脈回流不佳，痔瘡反而變得更嚴重。

痔瘡 久坐

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