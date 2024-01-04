熱血追流星雨大景 醫：留意5症狀、穿衣4建議

年度三大流星雨之首的象限儀座流星雨，將在今天晚間達到極大，視野開闊無光害處是最佳觀景地點，醫師建議，一定要穿暖、戴口罩和手套，有暖暖包也可以帶著，穿短裙或短褲搭配長靴的話，則建議穿著不透風的絲襪，但不要熱血到脫衣服；有高血壓的民眾要量血壓、帶藥物，如果出現頭暈、頭痛、胸悶、胸痛、心悸等要留意。

觀賞流星雨建議在2000公尺以上的空曠山區，部分民眾也會選擇到海邊追景，不過中央氣象署發布低溫特報，部分地區明晨至上午氣溫可能低於10度以下，台大醫院副院長、家醫科教授黃國晉提醒，通常臉部容易散熱，最好配戴口罩並準備防寒衣物、用帽子蓋住頭部，也可以穿衛生褲、戴手套或使用暖暖包。

有些民眾會為了打扮，穿短裙或短褲搭配長靴，黃國晉表示，最好穿不透風的絲襪，把整個腿部包住禦寒，因為四肢血液循環通常較差，比較容易覺得冰冷散熱、血壓容易飆高，因為海邊、山上風比較大，衣服選擇重點就是要保暖、不透風，「把熱氣留在體內」。

黃國晉建議，要出門觀賞流星雨的民眾，一定要注意血壓狀況，因為天氣冷血壓一定會飆高，出門前要服藥、穿暖，血壓過高的話，要跟醫師討論藥物劑量，出門前一定要量血壓；心肌梗塞或者缺血性心臟病患者，則要將急救藥丸帶在身上，萬一出現不適症狀，可先含舌下含錠，未改善就要儘速就醫。

黃國晉指出，很多患者血壓高時沒有症狀，如有症狀的話，頭暈、頭痛、胸悶、胸痛、心悸等，都可能是要留意的前兆，如有可測量血壓的機器，就要趕快量，沒有的話可能還是要犧牲一下美景，到溫暖的地方觀賞，室內的天文館就是不錯選擇。

有些人會吃泡麵，但一般認為這樣的食品鈉含量高，黃國晉說，偶一為之沒關係，畢竟難得有這樣的機會、開心最重要，不過有些人會因為太熱血而把衣服脫掉，像這種的做法就不建議。

根據國際流星組織（IMO）預測，今年的象限儀座流星雨在1月4日晚間的每小時天頂流星數（ZHR）可達到80，甚至上看110，除了數量多外，其特色天象預報是常出現明亮的火球，流星速度中等且少有尾痕，由於流星雨的輻射點和月亮幾乎同在5日午夜左右升起，建議可選擇視野開闊而無光害處，朝背向月亮方向觀看，仍能看到不少流星，台北天文館也將前往，位於玉山的鹿林天文台進行直播，不用親赴高山也能欣賞到流星雨盛況。