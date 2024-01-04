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賴佩霞違反心理師法 諮商心理師公會提醒民眾如何自保

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
賴佩霞因為違法心理師引起外界關注。圖為賴佩霞前往中選會領表。圖／聯合報系資料照片
賴佩霞因為違法心理師引起外界關注。圖為賴佩霞前往中選會領表。圖／聯合報系資料照片

藝人賴佩霞因其經歷提到有「心理諮商師」經歷，違法廣告心理諮商，挨罰3萬。賴佩霞昨日回應無違法意圖，諮商心理師公會全國聯合會秘書長黃柔嘉提醒，民眾若有疑惑心理諮商有疑惑，可以透過衛福部醫事人員查詢系統，或是各地方公會名單確認。

賴佩霞日前因為要搭擋鴻海創辦人郭台銘，一度取得正副總統參選資格，因而成為話題焦點。但她因為提供諮商服務，卻沒有心理師被台北市衛生局認定違反心理師法，一個是因為違法廣告罰3萬元罰鍰，另一個是因為沒有心理師資格，而執行業務進由台北地檢署偵辦。

黃柔嘉說，尊重台北市衛生局的處理，民眾如果有相關問題也可以向衛生局詢問，甚至檢舉。民眾若有諮商需求，若是仍在學，可以至學校輔導室或是諮商中心詢問；若是在社區也可以循照社區心理衛生中心求助。另外，市面上也心理治療所，或是精神科可能會附設心理諮商，民眾也可以前往詢問，機構會評估狀況，並安排合適心理師。

民眾若對諮商心理師有疑問，或是不確定機構是否合格，可以透過衛福部系統查詢（https://ma.mohw.gov.tw/masearch/SearchDOC-101-1.aspx）。黃柔嘉指出，各地方公會也會公布合格名單，希望民眾需要時可以接觸到專業人員。

各心理師有不同風格跟學派，每個人習慣的互動方式也不同。黃柔嘉表示，不論面對面接觸或是網路通訊諮商，民眾事前可以先準備好想討論的議題，一開始可能需要一些耐心跟心理師一起努力，培養彼此默契；若是有覺得被冒犯或是比較不舒服的語言，也可以直接跟心理師反應，不建議一次就放棄。

賴佩霞昨日回應表示，「近日因參選公職而引來插曲，實感遺憾，但我始終坦承面對各方檢視、指教並配合相關單位之調查與指導。惟對於所謂違法之認定，尚有陳述未明之處，目前相關程序亦依法持續進行中，正由熟悉相關法規者包含律師等彙整可證清白之書狀資料，待撰擬完成後，定會將詳細內容向大眾完整說明。」

心理師 衛生局 心理諮商

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