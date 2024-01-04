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三組總統候選人提出的動保政策 動保團體這樣評論

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
動保團體檢視三組總統候選人的動保政見，並提出十大訴求。本報資料照片
動保團體檢視三組總統候選人的動保政見，並提出十大訴求。本報資料照片

總統大選進入倒數時刻，動保團體檢視三組總統候選人對於動保政策主張，認為民眾黨總統候選人柯文哲，部分回答，符合動團期待；民進黨總統候選人賴清德，回應延續蔡英文動保政策；而國民黨總統候選人侯友宜，逐條回應，支持動團主張。

包括「台灣動物保護行政監督聯盟」、「中華民國保護動物協會」、「世界愛犬聯盟」、「台灣愛狗人協會」、「台灣鳥類救援協會」、「台灣愛鼠協會」、「台灣刺蝟照護推廣協會」與「鳥語獸躍」等動保團體發起，向三組總統候選人提出十項動保政策。

其中，包括透過「公民參與機制」勾勒動物保護十年願景、動保政策落實於學校、村里社區、「動保」和「防疫」分開管理、普查家中飼養動物、家中犬貓晶片植入及絕育率達九成、建立非貓犬寵物分類分級管理並對所有寵物繁殖場與業者建立管理規範、成立「動物保護警察大隊」、建構「友善動物大眾運輸系統」、加速「野保法」修法、建立「動物展演場所完善輔導管理機制」等。

動保團體表示，針對三組總統候選人的動保政策，需要對現有困境，有更高的期待與做法；動團體認執政黨候選人，有政策延續的框架，開創有包袱；同時也清楚在野黨政黨爭取執政企圖，對於沒有突破的問題，會嘗試創新作法，比較能接納動團進步觀點。

動保團體說，希望未來的總統當選人，能支持動保團體政策主張，繼續與動保團體持續溝通，也參考其他候選人做法，積極推動台灣成為友善動物社會。

動保團體 寵物 機制

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