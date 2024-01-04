苗栗8.1度 冷氣團影響至明晨 周六晚再有東北季風南下

大陸冷氣團影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今晨有顯著的輻射冷卻發生，各地平地低溫普遍8-13度，西半部不少地區逼近8-9度的低溫出現。

根據氣象署資料顯示，今天全台平地最低溫是上午6時18分苗栗農改測站8.1度，其次是雲林台大測站9.1度、南改義竹分場9.3度。

林孝儒表示，今天至明晨持續受到這波大陸冷氣團乾空氣影響，各地為晴時多雲的天氣，迎風北部及東部時而雲量較多。

氣溫方面，林孝儒表示，白天高溫北部及宜花地區約回升至17-20度，中南部及台東地區高溫約21-25度。今夜至明晨受輻射冷卻影響，各地仍冷的有感，預估局部沿海空曠或近山平地區仍有近10度上下的低溫出現機會，日夜溫差大。

林孝儒說，本波冷氣團明天白天到周六就會減弱，各地為晴時多雲天氣並氣溫再逐日回升，僅迎風東部有些零星降雨機會。

不過，林孝儒表示，預期周六晚間至周日將有一波東北季風再度南下，影響至下周一，期間北部及東部將轉陰有短暫陣雨，氣溫則會再轉涼些，中南部影響不大。

下周六投票日，他說，依目前預報來看，待本波冷氣團通過後，周五到下周末來說，暫時沒有太顯著的冷空氣南下影響，將是以東北季風強弱變換的天氣型態為主，未來可再觀察。