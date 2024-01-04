苗栗8.1度全台最冷 氣象署：未來1周3波冷空氣影響台灣

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署今晨持續發布低溫特報，今晨南以北及宜蘭局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。黃色燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣。

根據氣象署資料顯示，今天全台平地最低溫是上午6時18分苗栗農改測站8.1度，其次是雲林台大測站9.1度、南改義竹分場9.3度。

氣象署表示，未來1周有3波冷空氣影響，各地早晚較涼冷，天氣變化快速，留意最新氣象資訊。

今天大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷；氣象署說，白天太陽出來後回升快速，北台灣高溫為18至20度，其他地區則為21至23度，中南部日夜溫差大；水氣方面明顯減少，轉為晴到多雲、乾冷的天氣，僅東半部雲量較多，偶爾有零星降雨的機會。

另外，東北風明顯偏強，新竹至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外汙染物移入影響台灣，影響程度視上游地區累積程度有所變化；中南部位於下風處，汙染物易累積。

北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

明天大陸冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，白天起氣溫回升，日夜溫差大，早出晚歸應注意氣溫變化，適時增添衣物以免受涼，並籲請長輩、孩童及心血管疾病患者，務必適時注意保暖，注意身體健康；天氣方面，大多為晴到多雲，僅東半部地區有局部短暫雨。

周六白天溫度稍回升，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。周六晚起至至下周一清晨東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，水氣亦增多；北部及東半部地區有局部短暫雨，整體降雨較短暫、範圍也較小，而其他地區為多雲到晴的天氣；預估下周一清晨為這波冷空氣最涼冷的時候，且中層水氣較多，若高山上水氣及溫度條件配合，亦有固態降水的機會。

下周一白天至下周二東北季風稍減弱，氣溫回升；北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三東北季風再增強，北部及東北部天氣再轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

另外，明天、周六夜晚及清晨西半部地區、周日清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，注意路況。

下周四東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周五、下周六東北季風逐漸減弱，氣溫稍回升，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，選前之夜到投票日，目前預估天氣尚可，至少沒有強冷氣團的跡象。