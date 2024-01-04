鳳梨外銷 業界估比去年差一點

繼部分鳳梨釋迦、石斑魚解禁銷陸後，產量最多的鳳梨是否解禁，卻遲未有下文，隨著今年鳳梨外銷季即將展開，業界推估，遇到通膨及日幣貶值影響，日本消費緊縮，也墊高了我農產品外銷成本，加上我國鳳梨轉賣日本後，從一開始的熱銷，到現在進入平緩期，預估今年鳳梨外銷狀況會更困難。

中國大陸二○二一年對台下鳳梨禁令至今進入第四年，鳳梨外銷量則是一路下滑，從二○二○年的四點六萬公噸，下降到去年的一點七萬餘公噸。

台灣鳳梨產業策略聯盟召集人、台灣區蔬果輸出業同業公會理事長蘇雲嶢表示，預計今年外銷狀況會比去年差一點，主要是因為日幣貶值，墊高了貿易商的外銷成本，尤其去年因介殼蟲問題，外銷日本的鳳梨薰蒸率達三、四成，每薰蒸一次，就要額外花約廿、卅萬日幣，對貿易商來說，壓力不小。目前，鳳梨相關會議尚未召開，可能要等到總統大選結束才會明朗。

蘇雲嶢表示，我國的鳳梨在日本市場與菲律賓競爭，除非今年菲律賓的鳳梨少收，或者日本觀光客很多，各國觀光客在日本大量消費，這兩個變因可救我國的鳳梨外銷。

也有業者說，除了通膨以外，日本因經濟狀況衰退，買氣弱，台灣鳳梨的價格相對較高，採購因此進入平緩。

農業部農糧署副署長姚志旺說，去年底原本要召開的鳳梨產銷會議，因故延期，面對即將到來的鳳梨外銷季節，農糧署已介入輔導，包括請農民提前催花，分散產季等。

至於今年是否一樣在二月開啟鳳梨外銷季？姚志旺表示，各界有不同的意見，還需要再討論。