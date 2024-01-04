健康你我他／盼今年醫療收據 不多不少剛剛好

每年年底，我會以舊的牛皮紙袋，寫下下一年的西元年份，以及「醫藥」或「醫藥收據」，方便把下一年的醫藥收據存放入內。這已是多年的習慣。

在職時申報綜合所得稅，一家四口都有保險，保費不少，採用列舉扣除額較划算，醫藥費可全額扣抵。當時國稅局沒勾稽醫療院所，必須自己蒐集收據，報稅時附上一大疊尺寸不一、厚厚的醫藥費收據。為節省一點綜所稅，望著一大疊醫藥收據，令人哭笑不得。

隨保險到期、退休、子女就業自行申報綜所稅，扣除額改採標準扣除額較划算，牛皮紙袋內的收據沒以往重要，甚至蒐集已不如以往用心，但看著每年仍舊厚厚的醫藥收據，還是會深深嘆息。

年歲漸長，從頭到腳不時出狀況。診所、醫院常報到，慢性病固定三個月回診，最怕突如其來的重病，有時聽到注意養生的同學中風或還算健康的同事猝死，心中惆悵也感嘆人生無常。

掂掂手中的牛皮紙袋，每年厚薄不一。某年因疝氣開刀，一張單據就數千元，有些自費牙科、中醫醫療甚至沒有收據。罷了，採用標準扣除額，這些收據只是個懷想過往的見證。

誠心祈禱，來年不要存入太多收據，但也不能期待牛皮紙袋全空了。空了表示不需要醫師了，離苦得樂，不是害醫師失業，而是蒙主寵召或駕返瑤池了。