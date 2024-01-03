快訊

新台幣匯率在「跨年」前後表現大不同 匯銀主管說原因

整理包／2024立委席次激戰 圖表回顧過去幾年藍綠國會版圖變化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣兒童平均10歲獲得首部手機 醫：近視問題嚴重成流行病

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國人近視問題不可忽視，根據教育部統計，國小學童視力不良率45.23%，國中生視力不良率73.16%，高中生更是高達81.61%。情境示意圖。圖／ingimage
國人近視問題不可忽視，根據教育部統計，國小學童視力不良率45.23%，國中生視力不良率73.16%，高中生更是高達81.61%。情境示意圖。圖／ingimage

國人近視問題不可忽視，根據教育部統計，國小學童視力不良率45.23%，國中生視力不良率73.16%，高中生更是高達81.61%，和國人3C使用習慣息息相關，尤其台灣兒童平均10歲就獲得首部手機。眼科醫師表示，近視度數若不斷飆升會導致眼軸拉長、視網膜變薄，未來眼部病變的風險增加外，且即使雷射矯正，依舊無法改善；近視控制一定要把握3至18歲的黃金期。

「近視」已被定義為發病率最高的兒童眼睛流行病，如同流行感冒一樣，讓學童、家長猝不及防。眼科醫師陳夢柔表示，過去認為近視只是一種屈光不正的光學狀況，但近年國際上已普遍認定近視是一種疾病，根據國外研究，近視超過500度的人，日後青光眼、白內障的提早發生率分別是一般民眾的3倍、5.5倍；700度以上的人罹患視網膜剝離、黃斑部病變的機率，更是⾼出44倍、127倍。

陳夢柔說，近視會造成眼軸拉長變形、眼球組織變薄，即使完成近視雷射矯正，基於眼軸、眼球組織改變後的不可回復性，雙眼病變的風險依然如影隨形，近視帶來的潛在疾病風險是無法透過雷射矯正而排除的。

根據兒福聯盟2019年調查顯示，台灣孩童擁有第一支手機的平均年齡為10歲，相當早就接觸3C產品。眼科醫師賴紫庭則說，要近視控制的黃金期得把握3至18歲，透過增加戶外運動、散瞳劑、塑形片、近視控制日拋，還有最新的兒童視力管理鏡片，都可作為控制考慮的方式之一。

觀察臨床門診，賴紫庭發現，大部分家長主要依靠散瞳劑做近視控制，覺得戴眼鏡會造成近視增加，但現在隨著醫學進步，近視控制眼鏡除了能幫助小朋友看得清楚以外，也有控制近視的效果。

眼睛疾病雖可以透過治療，但預防勝於治療，更得做好眼部視力保健，陳夢柔說，國健署呼籲「3010120」時刻保養眼睛，近距離用眼30分鐘，不論是看書、手機或是平板，就要休息10分鐘，這10分鐘除了離開書本與螢幕之外，最重要就是看遠的東西，至於120，則是每天戶外活動時間要120分鐘，有研究支持這可以有效預防近視再度加深。

近視 視力 醫師 3C 眼鏡

延伸閱讀

中職／味全龍和眼科機構結盟 投手看暗號不再霧濛濛

獨／分水嶺之戰！侯友宜周六凱道造勢 「反貪腐」雷射光束打上總統府

彈頭生日前驚爆失明！發片前緊急開刀 發病原因曝光了

NASA以雷射從深空傳回高清影片 貓追光點有含意

相關新聞

明晨大陸冷氣團發威！2地低溫恐跌破10度 週六東北季風再襲

中央氣象署指出，明天大陸冷氣團影響，清晨北部及東北部局部地區，低溫可能下探10度；不過白天回暖快，北台灣高溫18至20度...

這款過敏用藥全台缺貨！民眾嘆「活不過這個冬天」 食藥署回應

秋冬好發過敏，但緩解過敏性鼻炎症狀常用藥「莫鼻卡持續性藥效錠」卻全台大缺貨。食藥署表示，因呼吸道疾病患者增加，持續控貨中...

搭淨零碳排列車 民航局揪氣候署促航空公司買認可碳權

淨零碳排蔚為國際趨勢，疫後航空業持續復甦，國際航空減碳工作即將執行碳抵換。交通部民航局指出，與環境部氣候署今達成共識，將...

台灣兒童平均10歲獲得首部手機 醫：近視問題嚴重成流行病

國人近視問題不可忽視，根據教育部統計，國小學童視力不良率45.23%，國中生視力不良率73.16%，高中生更是高達81....

低溫來襲…天冷貪吃油炸品 醫示警小心低密度膽固醇失控

北北基等7縣市低溫特報，今晚起氣溫可能探攝氏10度以下，天冷儲存熱量過冬，常是民眾貪吃高油食物理由，醫師提醒，這個飲食壞...

宣稱「有機」卻不有機 農糧署：最高可重罰60萬

消基會調傳統市場3件產品，攤商自行以立牌書寫「有機」字樣示，未展示有機農產品驗證證書影本，農業部農糧署表示，違反有機農業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。