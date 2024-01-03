台灣兒童平均10歲獲得首部手機 醫：近視問題嚴重成流行病

國人近視問題不可忽視，根據教育部統計，國小學童視力不良率45.23%，國中生視力不良率73.16%，高中生更是高達81.61%，和國人3C使用習慣息息相關，尤其台灣兒童平均10歲就獲得首部手機。眼科醫師表示，近視度數若不斷飆升會導致眼軸拉長、視網膜變薄，未來眼部病變的風險增加外，且即使雷射矯正，依舊無法改善；近視控制一定要把握3至18歲的黃金期。

「近視」已被定義為發病率最高的兒童眼睛流行病，如同流行感冒一樣，讓學童、家長猝不及防。眼科醫師陳夢柔表示，過去認為近視只是一種屈光不正的光學狀況，但近年國際上已普遍認定近視是一種疾病，根據國外研究，近視超過500度的人，日後青光眼、白內障的提早發生率分別是一般民眾的3倍、5.5倍；700度以上的人罹患視網膜剝離、黃斑部病變的機率，更是⾼出44倍、127倍。

陳夢柔說，近視會造成眼軸拉長變形、眼球組織變薄，即使完成近視雷射矯正，基於眼軸、眼球組織改變後的不可回復性，雙眼病變的風險依然如影隨形，近視帶來的潛在疾病風險是無法透過雷射矯正而排除的。

根據兒福聯盟2019年調查顯示，台灣孩童擁有第一支手機的平均年齡為10歲，相當早就接觸3C產品。眼科醫師賴紫庭則說，要近視控制的黃金期得把握3至18歲，透過增加戶外運動、散瞳劑、塑形片、近視控制日拋，還有最新的兒童視力管理鏡片，都可作為控制考慮的方式之一。

觀察臨床門診，賴紫庭發現，大部分家長主要依靠散瞳劑做近視控制，覺得戴眼鏡會造成近視增加，但現在隨著醫學進步，近視控制眼鏡除了能幫助小朋友看得清楚以外，也有控制近視的效果。

眼睛疾病雖可以透過治療，但預防勝於治療，更得做好眼部視力保健，陳夢柔說，國健署呼籲「3010120」時刻保養眼睛，近距離用眼30分鐘，不論是看書、手機或是平板，就要休息10分鐘，這10分鐘除了離開書本與螢幕之外，最重要就是看遠的東西，至於120，則是每天戶外活動時間要120分鐘，有研究支持這可以有效預防近視再度加深。