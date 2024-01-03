宣稱「有機」卻不有機 農糧署：最高可重罰60萬

消基會調傳統市場3件產品，攤商自行以立牌書寫「有機」字樣示，未展示有機農產品驗證證書影本，農業部農糧署表示，違反有機農業促進法標示有機或品質不符，經轄管主管政府查處違規事證屬實，依法裁罰；未按規定標示者，令其限期改正，屆期不改正者，可處3至30萬罰鍰。

農糧署表示，有機農產品及有機轉型期農產品含有禁用物質、未經驗證合格以有機名義販賣者，可處6到60萬元罰鍰，並得按次處罰，請相關販售業者務必按本法規定辦理資訊告示。

農糧署表示，有機農產品對健康安全飲食與生態環境皆有正面的影響，有機農產品標章為綠色正圓形，圖樣內有「TAIWAN ORGANIC」、「有機農產品」等字樣。有機農業促進法明定要以有機名義標示販售農產品，須經第三方驗證機構嚴謹稽核把關，確認產銷全程均能符合有機驗證基準相關規定，才能通過驗證。

而包裝販售的有機農產品應明顯標示品名、原料名稱、農產品經營者名稱、地址、電話號碼、原產地、驗證機構名稱、驗證證書字號等應標示事項；每一個販售產品包裝標示有機農產品標章，消費者可以藉由該標章辨認有機農產品。

農糧署說，散裝販售有機農產品，依法規定農產品經營者應於陳列販賣處以告示牌展示品名、原產地（國）、驗證證書影本或進口有機農產品同意文件影本。農糧署為協助消費者辨識合格有機農產品，建置台灣有機農業資訊網(https://epv.afa.gov.tw/)，消費者可按標示或告示資訊，查詢相關驗證狀態資訊。如遇有疑似違規販賣有機農產品，可檢具事證提供轄管地方政府查辦。